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Sarıgöl Ovası, açık hava üzüm deposu gibi

Manisa'nın Sarıgöl Ovası'ndaki dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarında, 4 bin ton üzüm, dalında bekletiliyor.
02 Aralık 2018 19:39
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Sarıgöl Ovası, açık hava üzüm deposu gibi

Sarıgöl'de ağustos ayında başlayan üzüm kesim çalışmaları, aralık ayına girilmesine rağmen sürüyor.

Kilogramı 6 TL'ye kadar alıcı bulan üzümün fiyatı, son günlerde 3 liraya kadar düştü. Bağlarını örtü altına alan üreticiler, üzümlerini soğuk hava deposunda muhafaza edercesine koruyor. Üzüm üreticileri, ihracatçı firmaların çekildiğini belirterek, ürünü sadece iç piyasaya sattıklarını belirtti.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, piyasadan ihracatçıların çekilmesiyle yaş üzüm fiyatının düştüğünü belirterek, "Sarıgöl'de bu yıl yaş üzüm fiyatları çok iyi başladı. İlk etapta 2- 2.50 TL'den başlayan yaş Sultaniye üzümleri, sezon ortalarında 6 TL'ye kadar çıktı.

Beklenti içinde olan bağcılar, üzümlerini örtü altında daha yüksek satmak ümidiyle bekletti. Bu arada ihracatçılar, alımları durdurdu. Sadece iç piyasa alımları var. Pazarcılar, yaş Sultaniye üzümleri dalından kilogramı 3 ila 4 TL arasında almaya başladı" dedi. Ülgen, Sarıgöl ve çevresinde dalında 4 bin ton yaş üzüm olduğunu da sözlerine ekledi.

DHA
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