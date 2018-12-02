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Engelli santral görevlileri hafızalarıyla şaşırtıyor

İzmit Belediyesi'nin ana santralinde görev yapan görme engelli İlkay Balkı ve Ümmühan Aysu, akıllarında tuttukları binlerce numarayla adeta "bilinmeyen numaralar servisi" hizmeti veriyor.
02 Aralık 2018 19:44
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Engelli santral görevlileri hafızalarıyla şaşırtıyor

İzmit Belediyesi'nin ana santralinde 2011 yılından bu yana görev yapan görme engelli İlkay Balkı ve Ümmühan Aysu, akıllarında tuttukları binlerce telefon numarasıyla vatandaşlara en iyi hizmeti vermeye çalışıyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencisi de olan görme engelli santral görevlileri, belediyeyi arayan vatandaşlara bilinmeyen numaralar hakkında yardımcı oluyor.

İlkay Balkı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da doğumun ardından zayıf oldukları için kardeşiyle kendisinin kuvöze alındığını belirterek, burada kendisine fazla oksijen verilmesi sonucu göz içinde bozulmalar oluştuğunu söyledi.

Gözlerinden birindeki görme yetisini 7 yaşında, diğerini ise 14 yaşında kaybettiğini anlatan Balkı, daha sonra ailece Türkiye'ye döndüklerini kaydetti.

Balkı, yaklaşık 2 yıl psikolojik olarak zor günler geçirdiğini dile getirerek, "Ama sonra alışmaya başladım. İlk ve ortaokulu Almanya'da okudum. Türkiye'ye gelince Türkçe bilmediğim için ortaokulu yeniden okudum. Lise eğitimimin ardından Hacettepe Üniversitesi Alman Filolojisi Bölümü'nü kazandım. Bir yıl gittim sonra birtakım nedenlerle devam edemedim. Şu anda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Felsefe Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim." ifadesini kullandı.

"4 bin, 4 bin 500 numara biliyorum"

Görme engelinin oluşmasının ardından çeşitli mesleki kurslara katıldığını anlatan Balkı, 1988 yılında Ankara Yenimahalle Halk Eğitim Merkezi'nde santral operatörlüğü kursu aldığını söyledi.

Balkı, 1995 yılında belediye bünyesinde işe başladığına değinerek, "Gözlerimi kaybettikten sonra çevrede olan her şeyi ezberlemeye başladım. Keşfettim ki numaraları da ezberleyebiliyorum. İşe başladıktan sonra da zamanla numara ezberleme kavramı gelişti. Yaklaşık 23 yıldır belediyede görev yapıyorum. 4-5 yıl önce kendimce bir hesap yaptığımda 4 bin, 4 bin 500 numara bildiğimi tespit ettim ama burada ortalama bin veya bin 500 numara bildiğinizde çok rahat santrali yürütebilirsiniz. Bir süre sonra ezberlemekten de vazgeçiyorsunuz." diye konuştu.

İlkay Balkı, ailelerin engelli çocukların kendilerini geliştirebileceği programlara dahil etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"60 farklı sertifikam var"

Ümmühan Aysu da 3 yaşındayken ateşli hastalık geçirmesi sonucu görme engelli olduğunu, ancak asla pes etmediğini belirtti.

Ezberinin küçüklükten beri çok iyi olduğunu dile getiren Aysu, 1989 yılında İstanbul'da eğitim aldığını kaydetti.

İzmit Belediyesi'nde 1994 yılında işe başladığını aktaran Aysu, şunları söyledi:

"Şu anda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Hedefim okuyup bir yerlere gelmekti. 60 farklı sertifikam var, Başiskele Kent Konseyi Proje Koordinatörü ve Engelliler Meclisi Başkanıyım, amacım engelli arkadaşlarımıza yardımcı olmak. İstihdam konularında çalışmalar yapıyorum, sivil toplum kuruluşlarında ve sosyal sorumluluk projelerinde görev alıyorum. Başarı engel tanımıyor. 2011 yılından beri belediyenin ana santralinde görev yapıyorum. Binlerce numarayı aklımda tutup vatandaşlara yardımcı oluyoruz. Yeni numaraları hafızaya alıp, diğerlerini unutuyorsunuz."

Anadolu Ajansı
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