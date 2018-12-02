Başkentte eğlence mekanlarında kavga: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Nene Hatun Caddesi'nde bir eğlence mekanının önünde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Kavgaya karıştığı belirlenen 4 zanlı ise taksiye binerek olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. AA'nın haberine göre; yaralılara ambulansta müdahale edilirken bıçakla yaralanan İ.D ise hastaneye kaldırıldı. Bu arada, taksiye binip kaçan 4 kişinin bulunduğu grup, durumlarını kontrol ettirmek için Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesi Acil Servisi'ne gitti. Bu sırada polis ekipleri zanlılardan 3'ünü yakaladı. Diğer zanlı ise polis ekiplerini fark edince kaçtı.

HESAP ANLAŞMAZLIĞI YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI

Bir diğer olayda ise Çankaya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eğlence mekanında müşterilerle çalışanlar arasında hesap anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.