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Avrupa'nın çiçeği Antalya'dan

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, Noel ve yılbaşı kutlamaları için 65 ülkeye 60-65 milyon kesme çiçek ihraç edeceklerini belirterek, bu ihracattan 8-10 milyon dolar arasında gelir beklediklerini söyledi
02 Aralık 2018 20:10
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Avrupa'nın çiçeği Antalya'dan

Türkiye'nin kesme çiçek üretim üssü Antalya'dan Noel ve yılbaşı kutlamaları için Avrupa ülkelerine çiçek gönderilmeye başlandı. Noel ve yılbaşı süreci dolayısıyla hummalı bir çalışma içine giren sektör, kesme çiçekleri başta Hollanda, İngiltere ve Özbekistan olmak üzere dünyanın 65 ülkesine ihraç ediyor. 60-65 milyon dal çiçek ihracatından ise 8-10 milyon dolar arasında gelir bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, süs bitkileri sektörünün her yıl üretimi gelişen ve buna paralel olarak da ihracatı artan bir sektör olduğunun altını çizdi. Bu yıl sezonu yüzde 30'luk büyüme ile kapatacaklarını kaydeden Yılmaz, sektör için kritik bir rakam olan 100 milyon doları Aralık ayı içinde geçeceklerini belirtti. Hedeflerinin 125 milyon dolarlık ihracat olduğunu aktaran İsmail Yılmaz, "Bu rakamı yakalayamasak bile yaklaşacağımızı öngörüyorum" dedi.

Sektörün daha kesme çiçek ağırlıklı işlediğinin altını çizen Yılmaz, "Dış mekan üretimimiz de var ama maalesef çok düşük seviyede ihracatımız var. Bu alanda faaliyet gösteren arkadaşlarımızı ihracata çekmeye çalışıyoruz. Bunu başarırsak önümüzdeki yıl ihracat rakamlarını daha yukarı çekeceğiz" diye konuştu.

Noel'in sektörün en önemli dönemlerinden olduğunu dile getiren Yılmaz, "Hazırlıklarımızı yaptık. 60-65 milyon dal çiçek ihracatımız olacak Avrupa ülkelerine. Rakamsal değeri 8-10 milyon doları civarında olacak. Christmas sektörde yüzleri güldürecek" şeklinde konuştu.

Bu dönemde çiçeklerde en çok ağırlıklı kırmızı renk olmak üzere beyaz, mor, bordonun talep edilen renkler olduğunu kaydeden Yılmaz, "Kırmızı satışların yüzde 50'sini teşkil ediyor. Karanfilin üretimi kolay. Diğer çeşitlerde zahmetli ve yüksek yatırım gerekiyor. Arazi sorunu var. Eğer bu sorunu aşabilirsek ihracatı çeşitlendireceğiz" dedi.

"DIŞ MEKAN ÜRÜNLERİNİ DE BU ALANA ÇEKEBİLİRSEK TÜRKİYE'NİN BİRÇOK İLİNE İHRACATI YAYMIŞ OLACAĞIZ"

Antalya'nın kesme çiçek ihracatının lokomotifi pozisyonunda olduğunu vurgulayan Yılmaz, "60 milyon dolarını Antalya'dan gönderiyoruz. Bize en yakın il Balıkesir, İzmir, Adana ve Yalova'dan yoğun ihracatımız oluyor. Kesme çiçek dışında biz dış mekan ürünlerini de bu alana çekebilirsek Türkiye'nin birçok iline ihracatı yaymış olacağız" diye konuştu.

Antalya'da yaklaşık 6 bin dönümlük alanda karanfil üretimi yapıldığını söyleyen Yılmaz, "İç pazara yönelik üretim de var. 10 binin üzerinde Antalya'da, ülke geneli ise 30 bin çalışan var. 300 bin kişiye imkan sağlıyoruz. Sektörden kaçış yok, yeni gelenler var. Arkadaşlarımız kazandıklarını hem üretime yönelik yatırım yapıyor. Sektörümüz önü açık ama küçük dokunuşlara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 2018 yılındaki yüzde 30'luk büyümenin yeni yılda da üzerine ekleyerek yollarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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