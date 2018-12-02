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Bu hafta borsa kazandırdı, döviz ve altın kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,59 artış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,21, dolar/TL de yüzde 1,86 değer kaybetti.
02 Aralık 2018 20:22
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Bu hafta borsa kazandırdı, döviz ve altın kaybettirdi

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 2,59 değer kazanırken, altın yüzde 2,21, dolar yüzde 1,86, avro yüzde 1,78 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 95.544,59 puanı, en düşük ise 93.043,02 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,59 artışla 95.416,03 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,21 azalışla 203,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,23 kayıpla 1.361,00 lira oldu.

Geçen hafta 340 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 332 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,86 azalışla 5,1820 liraya, avro da yüzde 1,78 değer kaybıyla 5,8890 liraya düştü.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,57, yatırım fonları yüzde 0,35 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,44 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Anadolu Ajansı
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