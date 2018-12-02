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Şanlıurfa'da yağış hayatı olumsuz etkiledi
Şanlıurfa'da aşırı yağışlar nedeniyle kırsal bölgelerde küçük çaplı su taşkınları yaşandı.
Şanlıurfa'da aşırı yağışlar nedeniyle kırsal bölgelerde küçük çaplı su taşkınları yaşandı. Hayatı olumsuz etkileyen yağışlarda vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da aşırı yağışlar nedeniyle kırsal bölgelerde küçük çaplı su taşkınları yaşandı. Yaşanan taşkınlar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Ceylanpınar ilçesinde ise nöbet tutan 10 asker yükselen sular nedeniyle tedbir amaçlı bir süre bulundukları yerden ayrılmadı.
Suların çekilmesiyle birlikte askerlerin görevlerine kaldıkları yerden devam ettikleri belirtildi.
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