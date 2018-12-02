Bu ilde 22 kurumun idarecisi vekaleten görev yapıyor

Veli TOPRAK

CHP'li Hasan Baltacı, memleketinde kamu kurum ve kuruluşlarının vekalet ile yönetilmesini Meclis kürsüsünden dile getirdi. AKP'nin bu yöntemle sadece Kastamonu'da değil ülke genelinde bürokrasiyi kontrol altında tutmak, kumanda etmek istediğine işaret eden Baltacı, "Vekaleten atamaların meşruiyetleri yok ise atayanın da meşruiyeti yok demektir" ifadesini kullandı. CHP'li vekil, bürokraside yaşanan sıkıntıyı SÖZCÜ'ye anlattı:

EHLİYET-LİYAKAT KRİTER DEĞİL:

"Günümüzde Türkiye, kadrolarıyla, kurumlarıyla, işleyişiyle, dünya ile ilişkileriyle çok derin bir devlet krizi yaşamaktadır. 16 yıldır iktidarda olan AKP bir yandan kendinden görmediği kişi ve kesimleri görevden uzaklaştırırken, diğer yandan devlet kadrolarını kendine yakın gördüğü kimselerle doldurmuştur. Devletin personel rejiminin temeli uzmanlık, ehliyet ve liyakat olmaktan çıkarılıp, yandaşlık haline getirilmiştir. Ülkelerin ne ölçü de demokratik olduklarının sınırlarını sağlam hukuk kuralları ve güçlü kurumları çizer. Bir devlette hukuka bağlılık, kurumsal özerklik ve liyakat, kişiselleşme arttıkça hızla ve ilk önce yok olan değerlerdir.

İLDE 22, İLÇELERLE 70'İ GEÇİYOR:

Devletin partileşmesi; verimliliği, hizmet kalitesini ve özellikle kurumlarda sorun çözme kapasitesini her geçen gün biraz daha güçsüz kılmaktadır. Kastamonu il merkezinde 22 kurum vekaleten yönetilmektedir. İlçelerle birlikte vekalet edilen koltuk sayısı 70'i geçmektedir. Bu koltuklarda oturan idareciler 'iktidar bizi görevden alır mı?' diye diken üstünde. Böyle bir durumda görev layıkıyla yapılabilir mi? Tabi ki yapılamaz. AKP bu yöntemi bürokrasinin üzerinde bir sopa olarak kullanmakta, her bürokratı kontrol altında tutmayı, kumanda etmeyi amaçlamaktadır. İktidarın kişisel ve partizan yönetimi tüm kamu kurumlarında kurumsal kültürü alabildiğine zayıflatmıştır. Kamu görevlileri arasında karşılıklı güveni, iş birliğini ve risk alma kapasitesini artıran kurumsal kültür yok edilmiştir. Bugün kamunun binlerce kurumu vekaleten yürütülüyor. Asaleten atama yapılmıyor. Müdürlükler, fonlar, kuruluşlar, kurumlar. Vekaleten yöneticilerin meşruiyetleri yok. Atamaların meşruiyeti yok ise atayanın da meşruiyeti yok demektir. Türkiye'de vekaleten atamalar yerine asaleten atamaların neden yapılmadığı 16 yıldır AKP'nin ülkeyi yönetemediğinin aslında bir başka adıdır."

22 KURUMDA 'VEKİL' VAR

Baltacı'nın hazırladığı listeye göre vekaletle yürüyün kurumlar şöyle;

1-Abana Kaymakamlığı: Barbaros Akbulak

2-Azdavay Kaymakamlığı: Celal Nuri Kofoğlu

3-Bozkurt Kaymakamlığı: Barbaros Akbulak

4-Cide Kaymakamlığı: Muhsin Duran Kalkan

5-Doğanyurt Kaymakamlığı: Abdullah Atakan Atasoy

6-Hanönü Kaymakamlığı: Hasan Doğan

7-İhsangazi Kaymakamlığı: Muhammed Öztaş

8-Seydiler Kaymakamlığı: Fatih Kayabaşı

9-Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı: Prof Mehmet Topal

10-Ilgaz TSK Kış Eğitim Merkezi Komutanlığı: P.Bnb. Okan Bezci

11-4.Noter: Sevgi Kökbudak

12-Diyanet Eğitim Merkezi: İsmail Hakkı Öğretici

13-Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü: Abdullah Savaş

14-KUZKA Genel Sekreterliği: Serkan Genç

15-Orman Bölge Müdürlüğü: Mahmut Şentürk

16-Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü: Yalçın Uyanık

17-Meteoroloji Müdürlüğü: Salih Yıldırım

18-Ticaret İl Müdürlüğü: Sefa Özata

19-İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü: Mustafa Gökçe

20-İl Göç İdaresi Müdürlüğü: Burak Keskin

21-TÜİK Bölge Müdürlüğü: Taner Tekeli

22-İl Milli Eğitim Müdürlüğü: Cengiz Bahçacıoğlu