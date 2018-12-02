Orhan öğretmenin hayali emekliliğinde gerçek oldu

Antalya'da yaşayan Orhan Ercan, çok sevdiği öğretmenlik mesleğinden emekli olduktan sonra çocukluk hayalini, kurduğu atölyede minyatür eşyalar yaparak gerçekleştiriyor.

Emekli öğretmen Orhan Ercan, 20 yıl severek yaptığı mesleğinden 10 sene önce emekli olduktan sonra çocukluk hayalini gerçekleştirmeye karar verdi.

Yaklaşık beş yıl önce kurduğu ahşap atölyesinde minyatür müzik aletleri, eğitim araçları, süs eşyaları yapan Ercan, ilk başta hobi olarak başladığı hayalinden para da kazanmaya başladı.

İnsanın ürettiği sürece var olabileceğine inanan 56 yaşındaki Orhan öğretmen, insanların emekli olduktan sonra da hayallerine kapı arayabileceğine dikkati çekiyor.

Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, marangoz olan babasına küçükken yardım ettiğini, hayalinin temelinin severek mesleğini yapan babasına dayandığını dile getirdi.

Öğretmenlikle başlayan mutluluğunun çocukluk hayalini gerçekleştirmesiyle zirveye çıktığını aktaran Ercan, ortaya çıkardığı el emeği göz nuru ürünlerin hayatının tüm yorgunluğunu, stresini alıp götürdüğünü ifade etti.

Minyatür eşyaları özüne bağlı yapmaya çalıştığını vurgulayan Ercan, 5 ile 20 santim arasındaki minyatür bağlamaları yaparken gerçek saz perdesi kullandığını, nota yerlerinin birebir olduğunu söyledi.

- Hobi olarak başladığı mesleğini gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

Ercan, ahşaptan eğitim materyalleri üzerinde yoğunlaşmaya çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu konuda çeşitli çalışmalar yürütüyorum. Zeka oyunları, el, göz koordinasyonu geliştirici materyaller yapıyorum. Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği üyesiyim. Festivaller, kültür turizmi gibi etkinlikler için yurt dışına gitmek istiyorum. Kültürümüzü yurt dışında tanıtmayı amaçlıyorum. Ahşaptan, aklınıza gelebilecek her şeyi yapmaya çalışıyorum. Akşam aklıma gelen bir fikri sabahında ahşaba uyguluyorum."

Emekli olup hobi edinmek isteyen herkese atölyesinin açık olduğunu dile getiren Ercan, "İki çocuğum üniversite okuyor ama bu işe pek meraklı değiller. Yetiştirecek elaman da arıyorum. Hobi olarak başladığım meslek, bende saklı kalmasın istiyorum. Bilgi, birikim, paylaştıkça çoğalır, zenginleşir. Kültür aktarımı böyle sağlanır." diye konuştu.

Gönüllü olarak engelliler vakfında çalıştığına değinen Ercan, insanlara faydalı olmak için çocuklara faydası dokunabilecek her türlü projede yer alabileceğini kaydetti.