1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Giresun turizminde hedef İran pazarı

Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Giresun'un turizm noktaları, İran'da faaliyet gösteren 17 acentenin temsilcisine tanıtıldı
02 Aralık 2018 21:46
Yazdır
Giresun turizminde hedef İran pazarı

İran'da faaliyet gösteren acente temsilcilerine, doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Giresun tanıtıldı.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) himayesinde Giresun Valiliği ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle İranlı acente temsilcileri kentte misafir edildi.

Tebriz, Urmiye ve Hoy gibi kentlerde faaliyet gösteren 17 acentenin temsilcileri, Kuzalan Tabiat Parkı, Mavigöl, Kulakkaya Yaylası ve tarihi Zeytinlik Semti'ni ziyaret etti.

Ziyaret sonrası düzenlenen programda kentteki otel ve restoran işletmecileriyle görüşmeler yapılarak gelecek turizm sezonuyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, yaptığı konuşmada, kentte İranlı misafirleri görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Giresun'un Karadeniz'in incisi olduğunu belirten Sarıfakıoğulları, şöyle devam etti:

"İlimiz 6 tabiat parkı ve altyapısıyla inşallah önümüzdeki yıl ve yıllar çok daha fazla sayıda yerli ve yabancı misafire ev sahipliği yapmak istiyor. Bu nedenle tüm paydaşların bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği kanaatiyle biz de arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Onlar da canla başla çalışıyor."

Sarıfakıoğulları, İranlı acente temsilcilerinin Giresun'u gezdiğini ifade ederek, "İnşallah önümüzdeki gün ve günlerde bu seyahatleri yoğunlaştırırsınız, ilişkilerimizi yoğunlaştırırsınız. Biz dost ve kardeş ülke İran'dan gelecek misafirlerimizi sektör ve il olarak ağırlamaya hazırız." şeklinde konuştu.

DOKA İl Koordinatörü Murat Aladağ da İran'ın farklı şehirlerinden acente temsilcilerinin kentin turizm noktalarını ziyaret ettiğini söyledi.

Aladağ, "DOKA'nın sektörel eylem planlarından biri de turizm. Hem Giresun'un hem de bölgenin turizm potansiyelini artırmak hedefimiz. Hedef pazarlardan biri olan İran'ı da ilimiz turizm pazarına dahil etmek istiyoruz. Bu, Giresun'a gelen ikinci grup, inşallah bunun devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

İran'ın Tebriz kentinde faaliyet gösteren acente firmasının temsilcisi Esmaıl Mılanı da İran ile Giresun arasındaki bağlantıyı sağlamayı amaçladıklarını dile getirerek, "Giresun'da birkaç yeri gezdik, doğası çok güzel. Bizim için yeni bir pazar, bu pazarda kendi yolcularımız için güzel bir paket ve program yapmak için çalışıyoruz. İnşallah Giresun ve bizim için hayırlı olur." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 7,387 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TESK: Hükümetin enflasyonla mücadelesi sonuç verdi
03 Aralık 2018 11:04		 Gelecek yıl toplam 439 bin yeni istihdam yaratılacak
03 Aralık 2018 08:50
Faizler gelecek yıl %15-16'lara düşer
03 Aralık 2018 08:35		 Asgari ücret artış oranı ne olacak?
03 Aralık 2018 07:55
Konkordato ilanında son fırsat
03 Aralık 2018 06:20		 Bu hafta borsa kazandırdı, döviz ve altın kaybettirdi
02 Aralık 2018 20:22
Avrupa'nın çiçeği Antalya'dan
02 Aralık 2018 20:10		 Elektrik ve doğalgaza da indirim geliyor
02 Aralık 2018 18:04
'İstanbul Havalimanı mega aktarma merkezi olacak'
02 Aralık 2018 15:43		 Deprem ve nükleer saldırılara karşı lüks sığınak üretiliyor
02 Aralık 2018 13:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kamu personelinin alacağı enflasyon zammı miktarı azaldı
Kasımda enflasyon (TÜFE) aylık %1,44 düştü
Emeklilere 400 lira seyyanen zam
Engelliler gününde, engelli annesi öğretmen intihar etti
Faizler gelecek yıl %15-16'lara düşer
AK Parti'den 10 maddelik seçim manifestosu
Savcılık, FETÖ'nün en gizli kriptolarını arıyor
Kadro iptal ve ihdas işlemlerinin gecikmesi mağduriyet yaratıyor
Asgari ücret belirlenirken niçin tartışma yaşanıyor?
Albayrak: Enflasyonun bu düşüş eğilimi sürecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kasım ayı enflasyon oranının eksi çıkması 7
faturanın üzerindeki ayak izi 2
atatürkçü gibi görünme 8
dolar düşerken fiyatların aynı kalması 1
jailson marques siqueira 1
vergi cenneti 4
Adalet dağıtmayan kanun,kanun değildir 4
30.11.2018 barcelona vs fenerbahçe maçı 2
tevliye 2
eyyam 2
SON İLANLAR
Köprüköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinop Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Beşikdüzü Belediyesi 27 İşçi Alacak
Develi Ovası Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Rize Belediyesi Engelli Memur Alım İlanı
TÜVASAŞ 43 mühendis alacak
Türk Kızılayı İnsan Kaynakları İşe Alım Uzmanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam