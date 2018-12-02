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İstanbul Müftüsü sabah namazında geçlerle buluştu

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz: - "Gençlerle beraber olmayı her şeyin üstünde görüyoruz. Çünkü onlar, mabetteki yerimizi, evimizdeki seccademizi ve mushafı kendilerine miras bırakacağımız yavrularımız''
02 Aralık 2018 21:52
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İstanbul Müftüsü sabah namazında geçlerle buluştu

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Sancaktepe Hz. Ebubekir Sıddik Camisi'nde gençlerle sabah namazında buluştu.

Programda konuşan Yılmaz, fütüvvet kelimesinin delikanlılık ve serdengeçtilik anlamı içerdiğini bu nedenle gençlerin kendileri için daha özel bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Gençlerle beraber olmayı her şeyin üstünde tuttuklarını vurgulayan Yılmaz, "Çokça kullandığımız fetva kelimesi fütüvvetle aynı kökten gelir. Fetva, bilgiyi yenilemek ve gençleştirmek, bugün yaşanılan duruma göre farklı içtihatlarla zenginleştirmek manasına gelir. Fütüvvet kelimesinin içerdiği delikanlılık ve serdengeçtilik de bu bakımdan önemlidir. Bu yüzden gençlerimizle beraber olmayı her şeyin üstünde görüyoruz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Bizim mabetteki yerimizi, evimizdeki seccademizi ve mushafı kendilerine miras bırakacağımız yavrularımız. Onları ideallerimiz, duygularımız ve kendi dava anlayışımızla yetiştirebildiğimiz zaman gözümüz arkada kalmayacaktır." diye konuştu.

Yılmaz, çocukların bugün internet ve sosyal medyadan aşırı bir şekilde etkilendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız çağda çocuklar anne babaların çocukları olmaktan çıktı. Eskiden çocukları önce anne babaları, sonra mektep, sonra sokak ve sonra çevresi yetiştirirdi.Şimdi 2 yaşından itibaren ellerindeki akıllı telefonların, internetin, sosyal medyanın çocuğu oluyor, oradan öğreniyor ve besleniyorlar. Çocuklarımız onların esiri, kölesi, bağımlısı olmasın. Onları yöneten olsun, onlar tarafından yönetilen olmasın. Edilgen değil etken olsun, üretken, proaktif olsun.''

Anne ve babalara çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmeleri önerisinde bulunan Yılmaz, "Hanımların da çalıştığı bir çağda anne babalar olarak çocuklarımıza zaman ayıramıyoruz. Dolayısıyla çocuklarımıza zaman ayırmaya ihtiyacımız var." değerlendirmesini yaptı.

Çocuklara zaman ayrılması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Çocuklarımız sadece internetin ve sosyal medyanın çocuğu haline gelirse geleceğimiz karanlık olabilir. Çünkü insanın en büyük ihtiyacı anne babasına dokunmak ve onların şefkatini hissetmektir. Şefkat, merhamet ve sevgi çocukların yemek kadar doğal bir ihtiyacıdır.'' dedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tespihatın yapıldığı buluşmada dualar edildi.

Programa Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'ın yanı sıra, Sancaktepe Müftüsü Muammer Turan ve çok sayıda genç katıldı. Program sonunda gençlere çorba ikram edildi.
Anadolu Ajansı
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