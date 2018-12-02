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94 ayrı suçtan aranıyordu... Yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, internet üzerinden yaklaşık 2 bin 500 kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve 94 ayrı suç kaydı olan Çağdaş İçöz (26), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
02 Aralık 2018 22:10
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94 ayrı suçtan aranıyordu... Yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, bilişim sistemiyle internet üzerinden yaklaşık 2 bin 500 kişiyi dolandırmak suçundan hakkında arama kararı bulunan Çağdaş İçöz'ün Bornova ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

Düzenlenen baskında polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan İçöz, yakalandı.

Gözaltına alınan ve 94 ayrı suç kaydı olan İçöz, polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Çağdaş İçöz çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
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