Ekonomist Özgür Demirtaş'tan tek cümlelik kapak!

Enver Aysever, ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ı cahil olmak ve ahmakça konuşmakla suçladı. Aysever, Demirtaş'ın gençlere "Siyaseti ideolojileri bırakın, kendinizi geliştirin" sözlerini insanlığın en büyük belası olarak niteledi.

Enver Aysever'in 1,5 ay önce attığı tweete Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan gecikmeli cevap geldi. Aysever, Demirtaş'ın sözleri için cahilce ve ahmakça nitelemesinde bulundu. İşte Aysever'in Demirtaş için söylediği o sözler;

"Sosyal medyada çok paylaşılan bir iktisat profesörü gördüm. Bayağı cahil, hatta ahmakça sözleri var. Peşinden giden kalabalığa bakınca işimiz ne denli güç olduğu daha ortaya çıkıyor.

Bu cahil iktisatçı gençlere nasihat veriyor ve diyor ki; "Siyaseti ideolojileri bırakın, kendinizi geliştirin". İşte bu neoliberal söylem insanlığı en büyük belasıdır. Siyaset olmadan, salt kendini düşünerek nasıl iyi insan olacaksın, sağlıklı toplum yaratacaksın. Bildiğin ahmak."

Aysever'in sosyal medyada paylaşılan bu eleştirilerine Prof. Dr. Demirtaş'tan tek cümlelik cevap geldi. Demirtaş, takipçilerine Aysever için "Enver Aysever kim?" sorusunu sordu ardından da "Bu kişi sanırım ahmak diyecek birini bulamamış" notunu paylaştı.

Enver Aysever Kim? pic.twitter.com/2q0BgDJYMl Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) 2 Aralık 2018