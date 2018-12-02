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'Hemoroid diye geçiştirdiğiniz hastalık kanser çıkabilir'

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Cumbul, hemoroid diye rahatsızlığını geçiştirip ileri dönemde kendilerine gelen hastalarda kanserle karşılaşabildiklerini, bu tür rahatsızlıkların ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.
02 Aralık 2018 22:40
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'Hemoroid diye geçiştirdiğiniz hastalık kanser çıkabilir'

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Cumbul, hemoroid diye rahatsızlığını geçiştirip ileri dönemde kendilerine gelen hastalarda kanserle karşılaşabildiklerini, bu tür rahatsızlıkların ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Konya Hospital Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Cumbul, makat bölgesi hastalıklarının gruplara ayrıldığını, çeşitli tedavi yöntemleri olduğunu, en popüler tedavinin dikişsiz ve kanamasız lazer yöntemi olduğunu kaydetti. Op. Dr. Cumbul, "İç hemoroidler derecesine, sınıfına göre dörde ayrılmaktadır. Birinci ve ikinci derece hemoroidlerde ilaç tedavisi ve günlük diyet egzersizleri uygulamaktayız. Bu hastaların mutlaka kabız kalmaması gerekmekte. Onun haricinde biz bu hastaları sıcak oturma banyoları öneririz ve ciddi anlamda fayda görmektedirler. Üç ve dördüncü derece hemoroidlerde tedavi yöntemimiz tamamen değişmektedir. Bu hastalarda ameliyat uygulanmaktadır. Klasik cerrahi ameliyat yöntemleri uygulanabildiği gibi günümüzde popüler olan ve hastanemizde de uyguladığımız lazer ameliyatlar uygulanabilmektedir. Lazer yönteminin avantajı hem ağrı yönünden hasta daha az ağrı hisseder hem de dikişsiz ve kanamasız bir yöntemdir. Lazerle o bölgedeki toplardamarı yakıyoruz" dedi.

"Makat bölgesi rahatsızlığını geçiştirmeyin"

'Hemoroidim var' diyerek muayeneye gelen hastaların çoğunda, makat bölgesinde çatlak ya da yırtık ile karşılaştıklarını ifade eden Op. Dr. Onur Cumbul, bu tür rahatsızlıkları olanların ihmal etmeden doktora başvurmasını önerdi. Dr. Cumbul şöyle konuştu: "İyi yapılan bir muayene ile hastada fissür dediğimiz çatlak, yırtık tanısı konulmaktadır. Bu fissürün tedavisinde erken evrede ilaç tedavisi uygulanırken, ilerleyen safhalarda mutlaka ameliyat etmemiz gerekiyor. Ameliyat harici farklı yöntem olarak botoks uygulaması günümüzde popüler hale gelmiştir. Bu hastalarda mutlaka kabız kalmamaları ve sıcak oturma banyosu önerimiz onlarda da mevcuttur. Makat bölgesindeki şikayetler ihmal edilmemesi gereken hastalıklardır. Rahatsızlığını hemoroid diye geçiştirilip ileri dönemlerde bize müracaat eden bazı hastalarda kanserle karşılaşabiliyoruz."
İhlas Haber Ajansı
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