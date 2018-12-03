3 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları

Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Simon Bolivar Anıt Mezarını ziyaret edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Teresa Carreno Tiyatro Binası'nda düzenlenecek Türkiye Venezuela İş Forumu'na katılacak.

- Erdoğan, Miraflores Sarayı'nda Maduro tarafından resmi törenle karşılanacak. Baş başa ve heyetler arası görüşmelere iştirak edecek Erdoğan ve Maduro, anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısı öncesinde "El Libertador" nişanı ve Simon Bolivar'ın kılıcının replikası Maduro tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro tarafından Miraflores Sarayı'nda onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak.

(Caracas)

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çin'de, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Canşu ile görüşecek.

(Pekin)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde toplanacak MYK'ye başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin meslek içi eğitim açılış programına iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı Miting Alanı'nda "Trafik Motosikletleri Teslim Töreni"ne ve Kızılcahamam'da "İl Göç Müdürleri Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/10.00/Ankara/15.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "7. Sanata Engel Yok: En Özel Öğrenciler, En Özel Eserler, En Özel Etkinlikler Sergisi"nin açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/13.00)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde, Sağlık Endüstrileri Dönüşüm ve Araştırma Platformu Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı gündemine ilişkin basına açıklamada bulunacak.

(Brüksel)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

4- Fransa'da akaryakıt zamlarına karşı ülke genelinde düzenlenen protestolar ve yansımaları takip ediliyor.

(Paris)

GÜNCEL

1- Beşiktaş-Bursaspor arasında 10 Ekim 2016'da oynanan maçın ardından terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin 10 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

2- FETÖ davaları

- Darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin 152 sanıklı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Terör örgütünün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'nda yaşanan eylemlere ilişkin 5'i firari 307 sanığın yargılanmasına Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/9.30)

- Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 60 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasının görülmesine 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Bursa/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve BM Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) iş birliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla başlayacak.

(İstanbul/09.30)