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Gözünüzün önünde uçuşan sineklere dikkat

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Atilla Hacıbekiroğlu, gözde sinek uçuşmalarının özellikle ışık çakması ile beraber görüldüğünde, göz hekimine başvurmak gerektiğine dikkat çekti.
02 Aralık 2018 22:46
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Gözünüzün önünde uçuşan sineklere dikkat

Yaşlanmaya bağlı olarak göz içindeki yapısal değişikliklere bağlı ortaya çıkan sorunlardan biri de göz önünde sinek uçuşması ya da siyah lekeler görmek. Düz beyaz veya mavi gökyüzüne bakıldığında artan bu nokta ya da solucan şeklindeki görüntüler genellikle bakış yönüne doğru hareket ediyor. Çoğu zaman 50 yaşından sonra rastlanılan bu sorun sıklıkla görülüyor.

Önemli bir göz hastalığının habercisi olabilir

Göz önünde uçuşan sinekler ya da siyah noktalar görmenin retina yırtılması gibi önemli bir göz hastalığının da habercisi olabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Atilla Hacıbekiroğlu, kesin tanı için göz hekimine başvurmak gerektiğine vurgu yaptı.

AIDS hakkında merak edilenler

Göz içinde retina ve lens arasında bulunan "vitreus" adı verilen madde yaşla birlikte zaman içinde retinadan ayrılarak büzüşmeye başlıyor. Orta yaşlara erişildiğinde ise gözün içindeki jel kıvamındaki yapıdaki değişiklikler dikkat çekiyor. Ne yazık ki bu madde zaman içinde kendini yenileyemiyor. İlerleyen yaşla birlikte vitreusun yapısı bozuluyor, jel yapısı, sıvı ve lif halini alıyor.

Mutlaka ciddiye alınmalı

Op. Dr. Atilla Hacıbekiroğlu, "Sorun yüzde 15 oranında retinada yırtılma, kanama veya yarılmayla beraber olabileceğinden, ani başladığında mutlaka ciddiye alınmalı. Ayrıntılı bir retina muayenesi yapılmalı" diye konuşuyor. Bununla birlikte özellikle miyoplarda, enfeksiyon ya da cerrahi geçirmiş kişilerde bu durum daha erken yaşlarda ortaya çıkabiliyor.

Op. Dr. Atilla Hacıbekiroğlu, tedavi yaklaşımı konuşundu şunları anlatıyor: "Retinada herhangi bir sorun yoksa genel olarak bu siyah noktalar zamanla küçülür ve kişinin dikkatini çekmez hale gelir. Bu nedenle genellikle tedavi gerekmez. Eğer kişiyi aşırı rahatsız ediyorsa ya da görmeyi düşürecek kadar fazla miktarda ise tedavi edilebiliyor.

Bu durumda Yağ lazerle belirli konumda ve büyüklükte olan vitreuslifleri "vitreolizis" dediğimiz yöntemle yok edilebilir. Ya da vitrektomi denilen ameliyatla vitreus jeli ve içindeki oluşumlar tamamen gözden uzaklaştırılabilir. Hastaların muayene olmadan, internet üzerinden buldukları damlalar ve bitkisel ilaçlara itibar etmemeleri önem taşıyor."

Op. Dr. Atilla Hacıbekiroğlu, düzenli göz kontrollerinin yapılması da göz sağlığınız açısından önemli olduğunu kaydederek açıklamasını şöyle sürdürdü; "Bu şekilde, göz tansiyonu, sarı nokta hastalığı ve göz tembelliği gibi problemler erken safhada yakalandıklarında çok daha etkin şekilde tedavi edilebilmektedirler. Bu nedenle, özellikle ailesinde bu tür hastalıklar bulunan kişiler düzenli göz muayenelerine özen göstermelidirler.Bir çok hastalığın göz muayenesi sonrasında ortaya çıktığını bu nedenle her hangi bir hastalığınız olmasa bile yılda en az bir kez göz muayenesinin yaptırılması gerektiğinin altını çizdi.
İhlas Haber Ajansı
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