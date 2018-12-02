|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İzmir'de hakkında 36 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
İzmir'de 2 bin 500 kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İzmir'de 2 bin 500 kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Türkiye genelinde yaklaşık 2 bin 500 kişiyi internet üzerinden dolandırdığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan 26 yaşındaki Çağdaş İ'nin Bornova'da bir evde saklandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Ekipler Çağdaş İ'yi kaçmak isterken gözaltına aldı.
Çağdaş İ'nin 94 çeşitli suçtan kaydının olduğu, 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Çağdaş İ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bu haber 2,528 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR