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TBMM Başkanı Yıldırım Çin'e gitti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Türkiye uzun yıllardır PKK, şimdilerde YPG, DHKP-C, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütlerine karşı amansız, ciddi bir mücadele yürütmektedir. Bu mücadelede bölgesel iş birliğinin ve terörle mücadeledeki anlayış birliğinin, standart farklılıklarının ortadan kaldırılmasının başarı için elzem olduğunu düşünüyoruz." dedi.
03 Aralık 2018 00:21
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TBMM Başkanı Yıldırım Çin'e gitti

Yıldırım, Çin'in başkenti Pekin'e hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı.

Beraberindeki heyetle Çin, Kırgızistan ve İran'a resmi ziyaretler gerçekleştireceğini belirten Yıldırım, ilk olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nde, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Canşu'nun resmi daveti kapsamında temaslarının olacağını ifade etti.

İkinci olarak Kırgızistan'da Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'un daveti üzerine ziyaretler gerçekleştireceklerini dile getiren Yıldırım, son olarak da 7-8 Aralık'ta İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenecek "Terörizmle Mücadele ve Bölgesel İş birliğinin Geliştirilmesi" konulu çok taraflı bir konferansa katılacaklarını söyledi.

Bu konferansa Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Afganistan, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti Meclis Başkanlarının da katılacağını aktaran Yıldırım, burada iki gün boyunca terörle mücadele ve bölgesel iş birliği konularının işleneceğini bildirdi.

Yıldırım, İran'da ayrıca üst düzey yetkililerle ikili temaslarının da olacağını, yapacakları ziyaretin Türkiye'nin dış politikası açısından, parlamentolar arası ilişkiler bakımından önem arz ettiğini vurguladı.

Türkiye ile Çin arasında 2010'da tesis edilen stratejik iş birliği temelindeki ilişkilerin artmaya, gelişmeye devam ettiğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu ziyaretle beraber çok yönlü ilişkilerimizin parlamenter diplomasi boyutunda da güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Bu çerçevede İpek Yolu'nun başladığı yer olan Xian şehrine de gideceğiz ve orada da bazı ziyaretlerimiz, temaslarımız olacak. Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasını amaçlayan, batı-doğuyu birbirine karadan, denizden bağlamayı hedefleyen bir kuşak ve bir yol projesi Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerde önemli bir yer tutmaktadır. Çok boyutlu dış politikamız çerçevesinde Çin ile ilişkilerimiz yıldan yıla son zamanlarda gelişmeye devam ediyor. Bu ziyaretin de bu anlamda önemli bir katkı sağlayacağını ifade edebiliriz."

"YENİ YÖNETİM KARARLI ADIMLAR ATTI"

Kırgızistan'ın 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olan FETÖ terör örgütü ile ilgili fazla mesafe alınamayan bir ülke olduğunu ifade eden Yıldırım, yeni yönetimin bu konuda kararlı adımlar attığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayının başında yaptığı ziyaretle Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinin tekrar bir canlanma sürecine girdiğini dile getirdi.

Yıldırım, Kırgızistan ziyaretinde hem Meclis Başkanı hem Başbakan hem de Cumhurbaşkanı ile görüşme imkanının olacağını ve FETÖ ile ilgili mücadelede kararlılığı ifade edeceklerini bildirdi.

İran'da "Terörle Mücadele ve Bölgesel İş birliğinin Güçlendirilmesi" konulu çoklu meclis başkanları toplantısında ise terörle mücadele konusunda Türkiye'nin tecrübelerini paylaşacaklarını aktaran Yıldırım, "Türkiye uzun yıllardır PKK, şimdilerde YPG, DHKP-C, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütlerine karşı amansız, ciddi bir mücadele yürütmektedir. Bu mücadelede bölgesel iş birliğinin ve terörle mücadeledeki anlayış birliğinin, standart farklılıklarının ortadan kaldırılmasının başarı için elzem olduğunu düşünüyoruz. Tüm bu fikirlerimizi muhataplarımızla paylaşma imkanı bulmuş olacağız." diye konuştu.

Yıldırım, bu ziyaret esnasında kendisine TBMM Başkanvekili Celal Adan, milletvekilleri Ahmet Arslan, Sabri Öztürk, Gamze Taşcıer, Bedri Yaşar ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Necdet Ünüvar'ın eşlik edeceğini bildirerek, ziyaretin Türkiye ve millet için hayırlı neticeler vermesini diledi.

Yıldırım, açıklamasının ardından özel uçakla Çin'e hareket etti.
Anadolu Ajansı
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