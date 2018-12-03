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Erdoğan: Uluslararası yargıyı harekete geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin ziyareti sonrasında basın mensupları ile bir araya geldi. Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'i devreye sokmaya hazırlandıklarını söyledi
03 Aralık 2018 02:42
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Erdoğan: Uluslararası yargıyı harekete geçireceğiz

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 zirvesine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haber7.com Genel Yayın Yönetmeni Adnan Gayhan'ın da bulunduğu gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın o açıklamaları;

SORU: Genel izlenim, Kaşıkçı konusunda Türkiye adına dünya liderleri arasında en başından beri en net tavrı koyan siz oldunuz. Hatta duruşunuz ve tutumunuz fotoğraflara yansıdı. Biz de gazetelerimizde kullandık, çok dikkat çekici fotoğraflar vardı Selman'ın yanından geçerken. Diğer taraftan Suudi yönetimi, Selman yönetimi bu işi soğutturma, unutturma bir dizi de PR faaliyetine dönüştürme eğiliminde olduğunu gördük bu zirvede. Bazı dünya liderleri de çoğunlukla kısa dönemli çıkarları ve ekonomik beklentileri uğruna bu konuda Selman'la hiç olmayacak şekilde birtakım şakalaşmalar, gülüşmeleri oldu. Bir taraftan da uluslararası kamuoyu ve medyanın yakından takip ettiği bir konu. Selman'ın geleceği konusunda ve Kaşıkçı hadisesinin seyri konusunda acaba nasıl bir süreç gelişecek olabilir bütün bu gerçekler ortada dururken?

Türkiye olarak biz bu hadisenin başından beri şeffaf bir tavır sergiledik. Ama cinayetin aydınlatılması için Suudi yetkililerden gerekli desteği maalesef alamadık.

"İNSANLARI ENAYİ, AHMAK ZANNEDİYORLAR"

Biz, doğru olanı yapmayı esas aldık. Adaleti esas almanın, adaletli olmanın en doğu tavır olacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede, üzerimize düşen ne ise yapma konusunda kararlıyız. Biz tespitlerimizi yaparken şunu düşünüyoruz: Önce Hak, sonra halk ne der? Biz buna bakacağız. Biz Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkileri bu cinayetle karıştırmamaya da özen gösterdik, gösteriyoruz. İkisi farklı şeyler. Biz, cinayet emrini verenin kimliği dahil, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasını istiyoruz.

Kaşıkçı cinayeti konusunda bizim üzerinde ısrarla durduğumuz konu şu. Suudi üst yönetimine Kaşıkçı'nın cesedi nerededir? Bunu bir defa sizin 20 kişilik ekibiniz biliyor. Burada hiç sağa sola kıvırmayın. Dışişleri Bakanları açıklama yaptı. Ne dedi? Yerel işbirlikçi dedi. Bu işbirlikçi kim? Burada yerel işbirlikçi ile çalıştık diyorsanız, o zaman bunu açıklayacaksınız. Bunu da biliyorsunuz. Bilmiyoruz demeleri inandırıcı değil. Bir diğer konu da özellikle Kaşıkçı'nın cesedinden kurtulmak için bu ölüm mangasına yardım ettiği iddia edilen yerel işbirlikçi Türk mü yoksa başka birisi mi? Bizim emniyet Yalova'ya gitti geldi. Bu gerçek mi hakikaten? Şu anda bir netice alınamadığı söyleniyor ama belki de oradan bir şey çıkacak veya daha farklı yerlerden bir şey çıkacak. Bunun bilgisi bu 22 kişinin içinde. Zira başa geçirilen torba ve başa geçirildikten sonra Kaşıkçı'nın çektiği o andaki sıkıntıları vs. bunları zaten kendileri biliyor. Hepsine bunları dinlettik. Size daha önce de anlattım. Dinlediklerinde "Eroin almış olmalı" dediler. Hatırlayın, Kaşıkçı muameleleri bittikten sonra konsolosluktan ayrıldı demişlerdi ilk açıklamalarında. Bu adam sıradan bir adam değil ki, dışarıda nişanlısı bekliyor ve nişanlısını almadan ayrılıp gidiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Kime ne anlatıyorsunuz? İnsanları enayi, ahmak zannediyorlar. Kamuoyunu kandıracaklarını zannettiler. Ne oldu? Aradan bir iki gün geçti farklı açıklamalar yapmaya başladılar. Bana heyetler gönderdi bu heyetlere bunları anlattık hepsi şok oldu. En sonunda bana bizzat kendisi telefonda "Peki ben başsavcımı gönderebilir miyim?" dedi. Gönder dedik. Başsavcı başsavcımızla görüştü ama o herhangi bir belge, bilgi getirmedi. Bizim başsavcımız kendilerine gerekli olan bilgi ve belgeleri verdi. O da buradan dönerken 5 sandık kuru yemişle döndü gitti. Bu tür olayları yaşadık. Washington Post köşe yazarını öldürmek amacıyla Suudi istihbaratının görevlilerine Türkiye'ye gitme talimatını kim verdi diye soruyor. Bu önemli bir soru. Bu hususta muhtemelen korkuyorlar, çekiniyorlar. Bu işlerle meşgul olanlar bunu gayet iyi biliyorlar. Biz kararlılığımızı, takipçiliğimizi bundan sonra da devam ettireceğiz.Gerekirse bu işi uluslararası yargıyı ayağa kaldırmak için Birleşmiş Milletler'i de devreye sokarak bu işin takipçisi olduğumuzu da özellikle gündeme getireceğiz.

KAYNAK: HABER7
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