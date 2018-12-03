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Endonezyalı diplomat Esenboğa'da yaşamını yitirdi

Endonezyalı diplomat Sebastionus Sayoga Kadarısman, Esenboğa Havalimanı'nda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti
03 Aralık 2018 06:10
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Endonezyalı diplomat Esenboğa'da yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre, Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinde elçi yardımcısı olarak görev yapan Kadarısman, İstanbul'dan Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldiğinde rahatsızlandı.

Kadarısman, havalimanındaki sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Kadarısman kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı
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