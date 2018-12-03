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Savcılık, FETÖ'nün en gizli kriptolarını arıyor

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda ankesörlü telefonla irtibat kuranlar gözaltına alınırken, itirafçı olanlar kriptoları ele veriyor. Örgütün talimatlarını sorgusuz yerine getiren ve toplantılara aksatmadan katılan FETÖ'cüler en tehlikeli kategoriye alındı. Polis şimdi hiçbir soruşturmayla ortaya çıkmamış en kripto FETÖ'cülerin peşinde
03 Aralık 2018 07:00
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Savcılık, FETÖ'nün en gizli kriptolarını arıyor

Ankesör soruşturmalarıyla birçok FETÖ'cüyü deşifre eden savcılık ve emniyet güçleri, şu ana kadar ne ByLock ne de ankesörlü telefon soruşturmalarında adı geçmeyen örgüt üyelerinin peşine düştü. İtirafçı olan FETÖ'cülerin ifadelerinden yola çıkan güvenlik birimleri, özel bir çalışma yaptı. Bu çalışmalarla en tehlikeli kategoride yer alan gizli kriptolar yakalanacak.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarla FETÖ'nün mahrem yapılanmasında görev alan imamların deşifre olmamak için kendisine bağlı örgüt üyeleriyle ankesörlü-kontörlü telefonlardan haberleştiği ortaya çıkarıldı. Bu yöntemin özellikle TSK'daki mahrem imamlar tarafından sıkça kullanıldığı anlaşıldı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, mahrem imamlar ile örgüt üyesi askerlerin Türkiye genelinde kullandığı 4 bin civarında ankesörlü-kontörlü telefon tespit edildi.

8 ARAMA VARSA FETÖ ŞÜPHELİSİ

Söz konusu telefonların 1 Ocak 2011 ile 1 Ocak 2017 yılları arasındaki HTS dökümleri çıkarıldı. Binlerce sayfalık HTS dökümleri üzerinden yapılan araştırmada, ardışık ve periyodik aramalar mercek altına alındı. İlk etapta en az 8 ankesör araması olanlar FETÖ şüphesi olarak değerlendiriliyordu. Ancak şu anda en az 5 kez periyodik olarak yapılan aramalar da şüpheli olarak kayda geçti. Bu şekilde yapılan çalışmayla kripto FETÖ'cüler tek tek deşifre edildi.

Savcılıkların yürüttüğü ankesör soruşturmaları ve alınan ifadeler doğrultusunda mahrem imam, sorumlusu olduğu örgüt üyelerine bir sonraki görüşmenin yerini ve zamanı yüz yüze bildiriyor. Mahrem imamlar ile örgüt üyeleri arasında deşifre olmamak için bir sonraki görüşmeye kadar herhangi bir temas olmuyor. Sadece bir sonraki toplantı ertelenmiş ise yeni toplantının yerini ve tarihini bildirmek için örgüt üyelerini ankesörlü telefonlardan arıyor. Ya da hücrede bulunan FETÖ'cülerden birisi söz konusu toplantıya gelmemiş ise mahrem imam yine ankesörlü telefondan irtibat sağlıyor. Yani örgütün talimatlarını sorgusuz yerine getiren ve toplantılara aksatmadan düzenli katılan FETÖ'cüleri çok fazla ankesörlü telefonlardan aramaya gerek kalmıyor.

EMNİYET BİRİMLERİ HAREKETE GEÇTİ

Yürütülen soruşturmalar kapsamında, yakalanan ve itirafçı olan kriptoların beyanlarıyla ankesör telefonlardan irtibat sağlamadığı anlaşılan birçok isim de tespit edilerek tutuklandı. Alınan bu ifadeleri dikkate alan savcılık ve emniyetin, bu durumda olan en kriptoların tespit edilmesi için önemli bir çalışma başlattığı öğrenildi. Bu durumda olan ve örgütün talimatlarını harfiyen yerine getiren sadık FETÖ'cülerin en tehlikeli kategoride olduğu değerlendiriliyor.

TÜM KURUMLARDAN TEMİZLENECEKLER

Emniyetin yaptığı söz konusu çalışmayla başta TSK olmak üzere FETÖ'nün mahrem yapılanmasında görevli olup da ne ByLock ne de ankesörlü telefon soruşturmalarıyla bugüne kadar tespit edilemeyen birçok isim de ortaya çıkarılmış olacak. Bu nedenle devlet kurumlarına sızan en kripto FETÖ mensuplarının deşifre edilmesinde büyük rol oynayacak çalışmanın üzerinde etkin şekilde durulduğu belirtildi.
Yeni Şafak
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