Emeklilere 400 lira seyyanen zam

Emeklilere yeni zam müjdesi! Hükümet, maaşı bin liranın altında olan emekli kalmaması için düğmeye bastı. Yeni yılda emekli maaşlarına yeni zamlar gelecek. Peki bu zamlar ne kadar olacak? Kimler ne kadar zam alacak? Maaşı bin liranın altında emeklinin maaşına seyyanen 400 lira zam yapılacak.

Önceki gün Meclis'e sevk edilen Torba Yasa ile malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile her ay itibariyle yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak.

Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacak

Bu düzenleme kapsamında hesaplanan aylıklar, belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazine'den tahsil edilecek. Edinilen bilgiye göre; 600 lira ile 999 lira arasında emekli maaşı alan 200 binden fazla emekli, yeni düzenlemeden yararlanacak.

Maaşlar 400 liraya varan zam yapılarak bin liraya tamamlanacak. Böylece bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak.



Yasa yürürlüğe girer girmez maaşlara yansıtılabileceği gibi, Ocak'ta yapılacak enflasyon zammıyla da aynı anda uygulanabilecek. Maaşı bin liranın altında olan emeklilere önce seyyanen zam uygulanacak, ardından da enflasyon zammı eklenecek. Örneğin; maaşı net 860 lira olan emekliye önce 140 liralık artış yansıtılacak, ardından maaşa 2018'in 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Maaşa çifte zam yansımış olacak. Dul ve yetim maaşı alanların aldıkları maaşlarda hisse oranında artış yaşanacak. Böylece yine toplam alınan maaş bin liranın altında kalmamış olacak. Yasanın kısa sürede Meclis'ten geçip resmi gazetede yayımlanması bekleniyor