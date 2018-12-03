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Ankara'da bazı ilçelerde AK Parti aday çıkarmayabilir
Cumhur ittifakırının adayının , Ankara'da Mehmet Özhaseki olduğu ilan edildikten sonra, gözler ilçelere çevrildi. Adayların pazar günü duyurulması bekleniyor
Yerel seçim için aday belirleme süreci git gide daralıyor. Siyasi partiler, ittifak arayışları da bu son düzlemde şeklini almaya başladı.
En yoğun seçim stratejilerinin yaşandığı yerlerden birisi de hiç kuşkusuz Başkent ve ilçeleri. Başkent'te büyük oranda AK Parti, CHP ve MHP arasında geçen seçim yarışında, bu sefer İYİ Parti'nin de etkili olacağı görünüyor.
Ankara'nın Etimesgut ve Polatlı ilçelerinde MHP adaylarını açıkladı. Dolayısıyla AK Parti'nin bu ilçelerde aday çıkarmayacağı bekleniyor. Bunun yanında Altındağ, Keçiören, Mamak ve Sincan'da MHP'nin desteği sürpriz olmaz. Ancak Gölbaşı ilçesi için her iki partinin de istediği söyleniyor.
İlçelerde son durumun Pazar günü netleşeceği tahmin ediliyor
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