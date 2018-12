MHP'li Sadir Durmaz: Mansur Yavaş MHP tabanında destek görmeyecek

Habertürk'ten Kübra Par, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile konuştu. "Bu seçimde MHP'nin oylarını daha da artıracağız" diyen Durmaz, AK Parti ile yürütülen Cumhur İttifakı - işbirliği sürecine ilişkinse, "Görüşmeleri bütün iyi niyetimizle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için düşündüğü iddia edilen Mansur Yavaş için "MHP'den ayrılırken gerekçesi 'partiyi CHP'leştirdiniz' olmuştu, şimdi CHP'nin adayı olmaya çalışıyor" dedi

AK Parti ve MHP, 23 Ekim Salı günü grup toplantılarında karşılıklı sert sözlerin ardından yerel seçimde ittifak yapmama kararı almışlardı fakat aradan geçen haftalarda buzlar eridi ve geçen hafta iki lider bir araya gelerek süreci yeniden başlattı. Peki son 1 ayda neler yaşandı? Bu karar değişikliğinin MHP cephesindeki nedeni ne? MHP tek başına seçime girerse elindeki şehirleri kaybedeceği kaygısı mı duydu, yoksa AK Parti kritik şehirleri kaybederse Cumhur İttifakı'nın zarar göreceğinden mi endişe etti? Görüşmeler şu an ne aşamada, kaç şehirde ortak aday çıkarılacak? Bazı şehirlerdeki adaylar üzerinde anlaşmazlık yaşandığı doğru mu? Tüm merak edilenleri MHP adına ittifak görüşmelerini yürüten Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'a sordum.

MHP ve AK Parti olarak 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yapmayacağınızı açıklamıştınız ama geçtiğimiz hafta Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelerek yeniden ittifak kararı aldılar. MHP tek başına seçime girerse elindeki şehirleri de kaybedeceği kaygısı mı duydu, yoksa AK Parti kritik şehirleri kaybederse Cumhur İttifakı'nın zarar göreceğinden mi endişe etti? Hangi düşüncelerle tekrar ittifaka karar verdiniz?

MHP olarak biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kurulması, yerleşmesi ve kökleşmesi açısından bugüne kadar üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirdik. Bu kez de Cumhur İttifakı iradesi hakim geldi. 24 Haziran seçimleri sonrasında bizim deyişimizle 'Zillet' ittifakını oluşturan partilerin koro halinde sistem değişikliğini dillendirmeleri Türkiye'yi bir krize kaosa, yönetemeyen bir ülke haline dönüştürme riskini barındırıyordu. Türkiye henüz 15 Temmuz darbesinin yıkıcı sonuçlarını bertaraf ediyorken yeniden 'yönetemeyen bir ülke' konumuna gelmek ülkemiz açısından telafisi imkansız zararlar doğurabilir. Sayın Genel Başkanımız 24 Haziran'da ortaya çıkan millet iradesine paralel bir sonucun, yerel seçimlerde de ortaya çıkması gerekliliğine işaret etmişti. Bu konuda haklı çıktı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin tüm kurum ve kurallarıyla kökleşmesi ve yerleşmesi birincil önceliğimiz. Bu zaruret görüşmelerin tekraren devamında önemli bir faktör oldu. İki partinin genel seçimde aldığı yüzde 50'nin üzerindeki oy oranının, bu seçimde de aynı şekilde ittifakın oranı olarak seçime yansıması en büyük beklentimiz...

İttifak yapma teklifi AK Parti tarafından mı geldi yoksa Sayın Bahçeli mi fikir değiştirdi?

Sayın Cumhurbaşkanı'nın davetinin ardından Sayın Genel Başkanımızın, "Gündemi davet sahibi belirler" şeklindeki açıklaması ve sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Gündemimizde yerel yönetimlerde ittifak konusu olacak' beyanları yeni bir çalışma sürecini başlattı...

Referandum sürecinden erken seçim kararı alınmasına kadar Devlet Bahçeli özellikle son dönemde Türkiye siyasetine yön veren isim oldu. "Yerelde ittifak yok" açıklamasından sonra MHP'nin özellikle büyük şehirlerde güçlü adaylar çıkaracağını açıklaması ve örneğin Melih Gökçek isminin MHP'nin potansiyel adayı olarak geçmesi AK Parti'yi endişelendirmiş olabilir mi? Bu anlamda oyun kurucunun yine Sayın Bahçeli olduğunu söyleyebilir miyiz?

Sadece yerel seçime indirgemek haksızlık olur. Sayın Genel Başkanımızın çok büyük bir siyasi birikime sahip olduğunu ve 'Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben' ilkesini her türlü siyasi beklentinin ve mülahazanın önüne koyduğunu bütün Türkiye biliyor. Ülkenin ihtiyaç duyduğu, demokrasinin kilitlendiği her süreçte Genel Başkanımız, ortaya çıkarak, o kilitleri açmak ve o süreçleri aşmak adına çok ciddi müdahaleleri oldu. Söz konusu ülkenin geleceği ise siyaset üstü bir yaklaşımla konuları ele alabileceğine dair sayısız örnek verilebilir. 2007 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri buna en güzel örnektir. Buradan bakıldığında MHP ittifak içerisinde yer alsın veya almasın, her zaman Türk siyasetinin mihenk taşlarından, 50 yıllık siyasi birikime sahip olan en köklü partilerinden birisidir. Sadece bu süreçle ilgili değil, Allah korusun, Türkiye ne zaman ihtiyaç duyarsa, Türk milleti adına Genel Başkanımızın aynı tavrı sürdüreceğinden hiçbir kuşkumuz yok.

23 Ekim'deki grup toplantısında MHP'li kurmayların Sayın Bahçeli'nin "İttifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır. Kendi yolumuzu sadece kendimiz çizeceğiz" sözlerini büyük bir coşkuyla karşıladığına şahitlik etmiştik. Yeniden ittifak kararı MHP içinde nasıl karşılandı?

İttifakın kesintiye uğramasına neden olan gelişmeler herkesin gözü önünde cereyan etti. MHP'nin haklı duruşu bütün dava arkadaşlarımız tarafından taktirle karşılandı. Bugün de duruşumuzda herhangi bir esneme ya da değişiklik söz konusu değil. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin tartışmaya açılmasını önlemek ve yerelde de genele aykırı bir iradenin ortaya çıkması halinde yaşanabilecek sorunların önüne geçmek bakımından bu ittifakın Türk milletinin yararına ve hayrına olacağına inanıyoruz.

Aslında ittifakın bozulduğu günlerde MHP'nin oylarının bu süreçte artacağı iddia ediliyordu. "Ekonomideki gidişat gibi nedenlerden dolayı AK Parti'den uzaklaşan seçmen MHP'ye geçecek" yorumları yapılıyordu...

Bütün yerel seçimlere baktığınız zaman genel seçimlerin çok daha üzerinde oy aldığımızı görebilirsiniz. Bu seçimde de beklentimiz öyle, oylarımızı daha da artıracağız...

Peki yeniden ittifak kararı karşısında, "Seçime tek başımıza girelim, daha iyi sonuç alırız" diyen kimse olmadı mı?

Bizde hiçbir itiraz söz konusu olmadı, olmaz da...

Ya AK Parti içerisinde bu ittifakı istemeyenlerin, bozmaya çalışanların olduğu iddiaları?

Bu konuyla ilgili değerlendirme yapmam etik olmaz.

CHP ve İYİ Parti'nin ittifak görüşmelerine başlaması AK Parti ve sizin ittifak konusundaki kararınızı yeniden gözden geçirmenize neden oldu mu?

Hiçbir şekilde kararımızda bir tesiri olmadı. Esasen son dönemde CHP'nin bir kapıdan HDP ile diğer kapıdan İP ile ortaklaşarak yürüttüğü süreç millet tarafından yakından izleniyor. Sayın Genel Başkanımızın ifadeleriyle; 'Dağdan kovduğumuz teröristleri belediye meclis üyesi olarak karşımıza çıkartma gayretlerine' milletimiz hiçbir şekilde prim vermeyecektir. Bu nedenle sağduyulu, aklıselim CHP tabanının da CHP'nin HDP ile kol kola yürüttüğü bu süreçten rahatsız olduklarını yakından biliyor, takip ediyoruz. Son dönemde yapılan anketlerde iyice erimeye başladığı ortaya çıkan CHP'nin diğer yediği İP'in, HDP'nin desteğiyle belediye başkanlığı kazanma iştah ve isteği karşılık bulmayacak, bu seçim girdikleri son seçim olacaktır.

"İKİ PARTİNİN TEŞKİLATLARINI ORTAK AMACA YÖNELTECEĞİZ"

Şu anda ittifak görüşmeleri hangi aşamada? Kaç şehirde ortak aday çıkarılabilir? Kaç şehir veya ilçede AK Parti aday çıkarmayarak MHP adaylarını destekler?

İttifak görüşmeleri son derece samimi bir yaklaşımla devam ediyor. Henüz sonuçlanma aşamasına gelmediği için bu konuda bir değerlendirme yapmam doğru olmaz.

MHP'nin güçlü olduğu bazı şehirlerde gösterilen adaylarınızı AK Partililerin pek desteklemediği iddiaları var. Özellikle MHP'nin Osmaniye, Adana ve Isparta adaylarına AK Partililerin sıcak bakmadığı iddiaları doğru mu? Bu anlamda teşkilatlar arasında bir gerilim var mı?

5 yıllık sürede mevcut belediye başkanlarıyla diğer partiler arasında zaman zaman görüş ayrılıkları ortaya çıkabilir, bu son derece normaldir. Asıl olan, oradaki teşkilatları ortak amaca yöneltmektir, bu konuda da herkes üzerine düşeni yapacaktır.

"Bazı şehirlerde bir sıkıntı varsa da çözeriz" mi diyorsunuz?

Bunlar süreç içerisinde ortak amaca yöneltmek suretiyle çözülecek şeyler.

Peki, açıklanmış adaylardan değişenler olabilir mi?

Adaylarımızı büyük bir hassasiyetle ince eleyip sık dokuyarak özenle tespit ediyoruz.

CHP ve İYİ Parti, bu hafta görüşmelere bir ara verdiklerini açıkladılar. AK Parti ile MHP arasındaki görüşmelerde de böyle bir tıkanıklık yaşanması ihtimali var mı?

Şu aşamada pek görünmüyor, görüşmeleri bütün iyi niyetimizle sürdürüyoruz. Umut ederiz ki böyle bir sorun yaşamayalım.

MHP teşkilatları AK Parti ile ortak bir kampanya yürütecek mi? O anlamda stratejilerinizi belirlediniz mi?

Geçen seçimde her parti kendi kampanyasını yürütmüştü. Bu konuda konuşmak için şu an erken ama bunun takdiri genel başkanımıza ait.

AK Parti Ankara ve İzmir adayını açıkladı. İstanbul için de Binali Yıldırım isminin kesinleştiği söyleniyor. MHP olarak bu isimlerin belirlenmesini nasıl karşıladınız? AK Parti İzmir ve Ankara adaylarını belirleme sürecinde sizinle istişarede bulundu mu?

Sayın Genel Başkanımız AK Parti'nin bu illerde dilediği isimleri aday gösterebileceğini ifade etmişlerdi. Her birisi Türk siyasetine mal olmuş kıymetli isimlerdir.

'MANSUR YAVAŞ MHP'DEN AYRILIRKEN GEREKÇESİ 'PARTİYİ CHP'LİLEŞTİRDİNİZ' OLMUŞTU,

ŞİMDİ CHP'NİN ADAYI OLMAYA ÇALIŞIYOR!'

İYİ Parti ve CHP'nin Ankara'da Mansur Yavaş üzerinden tartıştığını artık kamuoyu biliyor. Mansur Yavaş MHP kökenli bir isim. Mansur Yavaş üzerinden yürüyen tartışmalara ne diyorsunuz? Ankara'da, sizin de destekleyeceğiniz eski bakan Mehmet Özhaseki'nin mi şansı daha fazla olur, yoksa CHP-İYİ Parti ortak adayı olarak girerse Mansur Yavaş'ın mı?

Mansur Bey'in hiçbir koşulda şansı olmadığını düşünüyorum. Şöhreti kendisinin çok önünde olan bir konuma taşındı. Bizden ayrılırken en önemli gerekçesi, "Partiyi CHP'lileştirdiniz" olmuştu. Yani "Partiyi CHP'lileştirdiniz" dedi ama şimdi CHP'nin adayı olmaya çalışıyor. Burada CHP'nin acziyeti söz konusu; kendi tabanından, kendi anlayışından aday yapabileceği kimsenin kalmadığı anlaşılıyor. Mansur Bey, "Rozetsiz" diyerek esasında aday olduğu partiyi dışarıda bırakmaya çalışıyor. "Rozetsiz"in tek karşılığı bağımsız aday olmaktır. En iyi rozetsizlik bağımsızlıktır, Mansur Bey de bunu deneyebilir. CHP hakkındaki o değerlendirmesinin yanı sıra, Mansur Bey'e oy vereceklerin, CHP'nin bir taraftan HDP ile arka bahçe siyaseti yürüttüğünü, öbür taraftan da İYİ Parti ile buluştuğunu da bilmesi gerekiyor. Yani her ikisini bu süreçte ortaklaştırmaya çalışıyor. Mansur Bey'in bizim tabanımızdan kesinlikle hiçbir destek görmeyeceğine bütün samimiyetimle inanıyorum.

Eğer ittifak yeniden başlamasaydı, MHP'nin Ankara'da gerçekten Melih Gökçek'i aday gösterme ihtimali var mıydı?

Melih Bey gerçekten değer verdiğimiz, önemli hizmetleri dokunmuş bir siyaset adamı. Şüphesiz, bu yönüyle değerlendirildiğinde, Melih Bey de başka arkadaşlarımız da üzerinde durduğumuz, çalıştığımız arkadaşlardı.

"İTTİFAK YAPILAN YERLERDE PARTİ OYLARI BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE GÖRE HESAPLANACAK"

Üç büyükşehirde MHP'nin aday göstermemiş olması totalde MHP'nin oylarını negatif etkiler mi?

Etkilemez. Meclis üyeliklerinde her partinin kendisine verilen oylar dikkate alınacak. Partinin aldığı oy meclis üyelikleri oyu olacağı için büyükşehirlerde aday göstermemenin böyle bir sonucu olmaz.

Peki, oy hesaplamaları nasıl yapılacak? Cumhurbaşkanlığı seçiminde, pusulalarda ortak alana basılan oylar daha sonra dağıtılmıştı. Şimdi ittifak yapılan şehirlerde MHP oylarının totali nasıl hesaplanacak?

Dediğim gibi, 30 büyükşehirde de belediye meclis üyelikleri için partilere verilen oylar temel alınacak.

Belediye meclis üyelerinde AK Parti'nin kontenjanından giren adaylarınız olur mu?

Belediye meclis üyeliklerinde ortaya çıkan sonuç partilerin kendi oylarını göstereceği için böyle bir değerlendirmemiz olmadı.

MHP yerel seçimde nasıl bir kampanya yürütecek? Sayın Devlet Bahçeli büyük mitingler yapacak mı yoksa geçen seçimde olduğu gibi seçmenle bire bir temas stratejisi mi izlenecek?

Her zaman olduğu gibi en iyi sonucu almak için tüm hazırlıkları yaptık. Güçlü bir kampanya yürüteceğimizden de hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

Seçimlere dönük yaptırdığınız kamuoyu araştırmaları var mı?

Kamuoyunun nabzını tutacak her türlü çalışmayı yaptırıyoruz. Teşkilat temayülü başta olmak üzere vatandaşımızın beklentisine uygun, partimize yakışır, ehliyet ve liyakat sahibi adaylarla bu seçimlerin en güçlü çıkışını yapacak olan parti MHP olacak.

AF YASASI VE 'ANDIMIZ' YORUMU:

"SÜRECE YAYILARAK ÇÖZÜLEBİLECEK HUSUSLAR"

Kamuoyunun af yasası olarak bildiği ama sizin "Ceza indirimi" olarak adlandırdığınız düzenleme ve Danıştay'ın öğrenci andı kararı AK Parti ile MHP arasında iplerin gerilmesine neden olmuştu. Bu konuları şimdilik rafa mı kaldırdınız, yoksa görüş ayrılığı devam mı ediyor?

Seçim beyannamemizde ne söylemişsek arkasında olduğumuzu Sayın Genel Başkanımız ifade etmişti. Bunlar sürece yayılarak çözülebilecek hususlar.

AK Parti tarafından bu iki konuda olumlu bir adım ya da işaret geldi mi?

Adalet Bakanı ceza indirimleriyle ilgili olarak "Biz de bir çalışma yapıyoruz" diye bir açıklama yapmıştı. Henüz o çalışma somut olarak ortaya çıkmadı. Bunlar zaman içerisinde değerlendirilecektir.

Peki, ittifakın yeniden başlaması için sizden, "Önce bunları çözelim" talebi geldi mi?

İttifakın yeniden başlaması Sayın Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine gelişti. Bizim Sayın Özhaseki ile görüşmelerimiz yerel seçimlerle sınırlıdır.

Bu seçimden sonra artık uzunca bir süre seçim yok. Cumhur İttifakı sizce ne kadar sürer?

Türkiye'nin bekasını, geleceğini ilgilendiren her konuda Cumhur İttifakı aktif bir şekilde, yerli ve milli anlayışın temsilcisi olarak devam eder. Zaten daha önceden hem Sayın Genel Başkanımız hem de Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda kapsamlı değerlendirmeler yapmışlardı. Bu anlayışın hakim olacağını düşünüyorum.