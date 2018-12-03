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İzmir'de 21 yaşındaki genç intihar etti

Bornova ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Hamza Kaya, yaşadığı evde önce bileklerini keserek daha sonra da göğsüne dayadığı av tüfeğini ateşleyerek intihar etti
03 Aralık 2018 07:50
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İzmir'de 21 yaşındaki genç intihar etti

Olay, İzmir'in Bornova ilçesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hamza Kaya, annesi ve kardeşinin evde olmadığı gece, saat 00.30 sıralarında Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan evlerinde önce bileklerini kesti daha sonra da göğsüne dayadığı av tüfeğini ateşleyerek intihar etti.

Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Kaya'nın yaşadığı eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; kapıyı kırarak içeri giren ekipler, oturma odasında Kaya'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Kaya'nın öldüğünü duyan yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

Kaya'nın cansız bedeni, savcı ve olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
DHA
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