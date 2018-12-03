AK Parti'den 10 maddelik seçim manifestosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te iki gün süren G-20 Liderler Zirvesi sonrası gazetecilere gündemi değerlendirdi.

Cumhur İttifakı ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı yaptı:

"Belediyecilik deyince akla AK Parti geliyor. Bizim bu manifestomuzda açıklayacağımız maddeler var. Aklımda kaldığı kadarıyla arkadaşlar 10 maddelik bir hazırlık yapıyorlar. Bunun bizzat lansmanında ben bulunacağım ve açılışını belediye başkanlarımızla, adaylarımızla beraber olduğumuz toplantıda ki büyük ihtimalle bunu Ankara ATO salonunda yapmak suretiyle adaylarımızla yola koyulacağız.

Şu anda zaten açıkladığımız yerlerde adaylarımız peyder pey çalışmalara başladılar. Bu arada ilçe adaylarımızı belirleme çalışmaları devam ediyor. Döner dönmez kalan ilçeleri de hızla belirleyeceğiz. Büyükşehir noktasında zaten fazla kalan bir yerimiz yok. Onları da açıklayarak inşallah yola devam edeceğiz. Burada geri kalmak istemiyoruz. Cumhur ittifakını da burada herhangi bir yara almadan korumak, ittifakla yola güçlü bir şekilde devam etmenin kararlılığı içerisindeyiz.

Bu konu ile ilgili olarak şu anda iki arkadaşımız çalışıyor. MHP'den ve bizden de bir arkadaşımız şu anda tüm teknik çalışmaları birlikte yürütüyorlar. Onlar çalışmaları bitirme aşamasında getirince, o zaman biz de sayın Genel Başkan ile bir araya gelip inşallah nihai kararı o şekilde vereceğiz..."