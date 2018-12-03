1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti'den 10 maddelik seçim manifestosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin "Belediyecilik deyince akla AK Parti geliyor. Bizim bu manifestomuzda açıklayacağımız maddeler var. Aklımda kaldığı kadarıyla arkadaşlar 10 maddelik bir hazırlık yapıyorlar" dedi. Ayrıca Erdoğan MHP ile seçim ittifakı için iki partiden de teknik çalışmaların sürdüğünü açıkladı
03 Aralık 2018 08:15
Yazdır
AK Parti'den 10 maddelik seçim manifestosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te iki gün süren G-20 Liderler Zirvesi sonrası gazetecilere gündemi değerlendirdi.

Cumhur İttifakı ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı yaptı:

"Belediyecilik deyince akla AK Parti geliyor. Bizim bu manifestomuzda açıklayacağımız maddeler var. Aklımda kaldığı kadarıyla arkadaşlar 10 maddelik bir hazırlık yapıyorlar. Bunun bizzat lansmanında ben bulunacağım ve açılışını belediye başkanlarımızla, adaylarımızla beraber olduğumuz toplantıda ki büyük ihtimalle bunu Ankara ATO salonunda yapmak suretiyle adaylarımızla yola koyulacağız.

Şu anda zaten açıkladığımız yerlerde adaylarımız peyder pey çalışmalara başladılar. Bu arada ilçe adaylarımızı belirleme çalışmaları devam ediyor. Döner dönmez kalan ilçeleri de hızla belirleyeceğiz. Büyükşehir noktasında zaten fazla kalan bir yerimiz yok. Onları da açıklayarak inşallah yola devam edeceğiz. Burada geri kalmak istemiyoruz. Cumhur ittifakını da burada herhangi bir yara almadan korumak, ittifakla yola güçlü bir şekilde devam etmenin kararlılığı içerisindeyiz.

Bu konu ile ilgili olarak şu anda iki arkadaşımız çalışıyor. MHP'den ve bizden de bir arkadaşımız şu anda tüm teknik çalışmaları birlikte yürütüyorlar. Onlar çalışmaları bitirme aşamasında getirince, o zaman biz de sayın Genel Başkan ile bir araya gelip inşallah nihai kararı o şekilde vereceğiz..."
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 18,113 defa okundu. 17 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Turizm Bakanı: İlk 3 çeyrekte 32 milyon turist misafir ettik
03 Aralık 2018 11:11		 Şırnak CHP eski il başkanı ve 120 kişi AK Parti'ye geçti
03 Aralık 2018 09:56
Türkiye, Kıbrıs'ta deniz ve hava üssü kurmalı
03 Aralık 2018 08:00		 MHP'li Sadir Durmaz: Mansur Yavaş MHP tabanında destek görmeyecek
03 Aralık 2018 07:40
Saadet eski lideri Kutan: Savaşlar bu kadar acımasız olmadı
03 Aralık 2018 07:35		 FETÖ'nün internet sitesi, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini hedef alıyor
03 Aralık 2018 07:15
Ankara'da bazı ilçelerde AK Parti aday çıkarmayabilir
03 Aralık 2018 07:10		 Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'da
03 Aralık 2018 05:22
Erdoğan: Uluslararası yargıyı harekete geçireceğiz
03 Aralık 2018 02:42		 Mersin'de açlık grevindeki HDP'lilere müdahale: 9 gözaltı
03 Aralık 2018 00:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kamu personelinin alacağı enflasyon zammı miktarı azaldı
Kasımda enflasyon (TÜFE) aylık %1,44 düştü
Emeklilere 400 lira seyyanen zam
Engelliler gününde, engelli annesi öğretmen intihar etti
Faizler gelecek yıl %15-16'lara düşer
AK Parti'den 10 maddelik seçim manifestosu
Savcılık, FETÖ'nün en gizli kriptolarını arıyor
Kadro iptal ve ihdas işlemlerinin gecikmesi mağduriyet yaratıyor
Asgari ücret belirlenirken niçin tartışma yaşanıyor?
Albayrak: Enflasyonun bu düşüş eğilimi sürecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
farklı görüşlere tahammül edememek 6
osmanlı kuruluyor padişah tayyip bey olacak 6
tevliye 2
uyku düzeni 2
chp 2
internetten kitap almak 2
3 aralık dünya engelliler günü 1
Kuran-ı Kerim 2
üçüzler 1
artık emekli oldum namazı bırakıyorum diyen imam 1
SON İLANLAR
Köprüköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinop Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Beşikdüzü Belediyesi 27 İşçi Alacak
Develi Ovası Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Rize Belediyesi Engelli Memur Alım İlanı
TÜVASAŞ 43 mühendis alacak
Türk Kızılayı İnsan Kaynakları İşe Alım Uzmanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam