Faizler gelecek yıl %15-16'lara düşer

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde bir grup basın mensubuyla bir araya geldi. Turizm, bankacılık sektörü ve gündeme dair açıklamalarda bulunan Ateş, özellikle ağustosta finansal boyutu çok inişli çıkışlı bir dönemin yaşandığını şimdi bunun dengelenme sürecinde bulunulduğunu söyledi. Ateş, "Gerek faizler gerek kur nispeten daha istikrar kazandı. Önümüzdeki dönemde daha da iyileşerek devam edeceğini düşünüyoruz. Tabii önümüzdeki 1-2 sene fedakarlık etmemizi gerektirebilir" dedi.

BANKACILIK SAĞLAM

Önümüzdeki yıl enflasyonun düşmesiyle faizlerin 15-16'lara gerileyeceğini öngördüklerini aktaran Ateş, "Şu anda politika faizi 24 ama mevduat faizi 22-23'lere indi. Kredilendirmede uçuk fiyatlar vardı onlar dahi 30'lara indi" diye konuştu. Dalgalı geçen dönem sonrası bankalara stres testi yapılacağı iddialarıyla ilgili de konuşan Ateş, Türkiye'deki bütün bankaların hesap verebilir durumda bulunduğunu söyledi. Problemli kredi oranın yüzde 3.4 olduğunu, dikkatli izlenmesi gereken kredi grubunda da rakamların yüzde 13-14'e çıktığını ama bunun çok korkutmaması gerektiğini belirten Ateş, "Türkiye bankacılık sistemi son derece sağlam" diye konuştu.

PEŞİNLE TICARET DÖNMEZ

Artan konkordato ilanları ile ilgili de Ateş şöyle konuştu: "Bir firma düşünün 20 kuruma borçlu. Söz konusu işletmenin diyelim 100 lira borcu var, biri 15 vermiş, biri 2 lira. 2 lira veren 'Borcumu şimdi öde yoksa ihtarname çekerim" diyor. Bazı hukuk firmaları bankalarla konuşup işi çözebilecekken firmaları konkordatoya yöneltiyor. Piyasa peşin para getir malı al diyor ki bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Peşinle ticaret dönmez. Konkordato ticaretin daralmasına yol açıyor."

SATIŞ İÇİN 4 ÜLKEDEN ONAY GEREKIYOR

DENIZBANK'IN satış süreciyle ilgili de açıklama yapan Ateş, "Satışın tamamlanabilmesi için 4 ülkedeki 9 otoriteden onay gerekiyor. Bunlardan biri Türkiye. Türkiye'de BDDK, SPK ve Rekabet Kurumu'ndan, Sberbank nedeniyle Rusya'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, bir de Denizbank AG nedeniyle Avusturya'dan onay alacağız."

ATEŞ, bankacılık sektöründe stres testinin amacının sermaye açığı olup olmadığını belirlemek olduğunu anlattı.

BETÜL ALAKENT