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Gelecek yıl toplam 439 bin yeni istihdam yaratılacak

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle yeni bir yatırım ve istihdam seferberliğiyle 2019'a güçlü bir giriş yapacak
03 Aralık 2018 08:50
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Gelecek yıl toplam 439 bin yeni istihdam yaratılacak

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle yeni bir yatırım ve istihdam seferberliğiyle 2019'a güçlü bir giriş yapacak. Türkiye İş Kurumu aracılığıyla 2 milyon kişiye iş kapısı açmak için işgücü eğitimi, 1 milyon kişiye meslek belgesi verilecek. İlave istihdama teşvikler sürecek ve işe ilk adımda asgari ücretin yarısını devlet ödeyecek. Hükümetin yeni yıl ajandasında istihdam odaklı yatırım projelerine ivme katacak, işgücüne katılımı yüzde 53'e çıkaracak, İŞKUR eliyle binlerce gence iş fırsatı yaratacak bazı önemli adımlar şöyle:

TOPLUM YARARINA 70 BİN KİŞİ: Toplum yararına programlar kapsamında 70 bin kişi kamu kurumlarında işe yerleştirilecek.

180 BİN KİŞİNİN PRİMİ DEVLETTEN: Sosyal yardım alan 180 bin kişiyi çalıştıran işverene prim desteği gelecek yıl başlayacak.

İLAVE İSTİHDAMA TEŞVİK: İşveren maliyetleri aşağı çekilecek, ilave istihdama destek sürecek. Teşviklerde istihdam artışına katkı sunan yatırım alanlarına öncelik verilecek.

439 BİN YENİ İSTİHDAM: Gelecek yıl toplam 439 bin yeni istihdam yaratılacak. Yılsonuna kadar 1 milyon 250 bin kişiye iş kapısı açılacak.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ: Gelecek yıl da işe ilk adımda asgari ücretin yarısını devlet ödeyecek. 2 milyonun üzerinde kişinin de aktif işgücü programlarından yararlanması sağlanacak.

HAZAL ATEŞ

Sabah
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