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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Dolar 5,1850 liradan, avro 5,8960 liradan haftaya başladı
03 Aralık 2018 09:17
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 5,1850 liradan, avro 5,8960 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 5,1830 liradan alınan dolar 5,1850 liradan satılıyor. 5,8940 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,8960 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,1820 lira, avronun satış fiyatı ise 5,8890 lira olmuştu.
Anadolu Ajansı
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