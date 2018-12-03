1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

4 askerin şehit olduğu olayda ihmal şüphesi

4 şehit veren birlikteki 48 uzmana dava açıldı. Askerlerin ifadesi ihmal şüphesi doğurdu
03 Aralık 2018 09:30
Yazdır
4 askerin şehit olduğu olayda ihmal şüphesi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik olarak 15 Ekim 2017'de başlatılan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu'nun 8 günlük bölümüne katılıp 4 arkadaşını şehit veren 48 uzman çavuş hakkında "emre itaatsizlik" suçundan dava açtı. Uzman çavuşlara operasyonun 9. gününde kendilerine yeniden verilen "operasyona çıkmaları" emrine uymadıkları suçlaması yapıldı. Uzman çavuşlar ise savunmalarında operasyonun planlanmadan yapıldığını ileri sürerek "4 arkadaşımızı şehit vermemiz ve operasyondan yorgun dönmemiz nedeniyle moral ve motivasyonumuz bozuktu" savunmasını yaptı.

Komutan söz verdi

Cumhuriyet'in ulaştığı soruşturma dosyasında yer alan askerlerin ifadeleri, olayın boyutunu gün yüzüne çıkardı. İddianameye göre, Bolu 2. Komando Tugayı'na bağlı birlikler, operasyon için Çukurca'ya sevk edildi. Operasyonun 8 günlük bölümüne, haklarında dava açılan 48 asker de katıldı. Bu sürede 4 şehit, 6 yaralı veren Bolu 2. Komando Tugayı'na bağlı askerler, daha sonra ana üs bölgesine döndü. Yeniden "operasyon olabilir" şeklinde emir gelince askerler "hem fiziken hem ruhen yorgun olduklarını, ayrıca 4 şehit vermiş olmaları nedeniyle de morallerinin bozuk olduğunu" söyledi. Göreve çıkmaları yönünde komutanları tarafından baskı yapılan ve hakarete uğradıklarını iddia eden bölükteki görevli askerlerin tamamı istifa ettiklerini söyledi. Bunun üzerine Bolu Komando Tugay Komutanı birliğe gelerek, "istifa kararını geri almaları halinde haklarında hiçbir soruşturma başlatılmayacağı" sözünü verdi. 48 uzman çavuştan 18'i, bunun üzerine istifaden vazgeçti. 30 uzman çavuş ise istifa kararında direndi.

Planlama yapılmadı iddiası

Dosyaya giren bir uzman çavuşun savunması, 4 askerin şehit olmasıyla ilgili ciddi ihmal iddiasını gündeme getirdi. 12 Ekim 2017'de iç güvenlik harekatı bölgesine giderken yaşadıkları kaza sonucunda bir arkadaşlarını şehit verdiklerini ifade eden uzman çavuş, 4 askerin şehit olmasıyla ilgili ise şunları anlattı: "Birinci Komanda Taburu unsurları 15 Ekim 2015 tarihinde tır, kamyon, indirme işlemini yapmış, aynı gün depolarını kurmuş ve gecesinde operasyon faaliyetlerine başlamıştır. Operasyona dinlenmeden, istiharet etmeden ve ayrıntılı bir plan yapmadan çıkan birliğimiz operasyonda şehit ve yaralı vermiştir. Ayrıntılı planlama yapılmamıştır. Operasyon emniyet tedbirlerinin hiçbiri uygulanmamıştır. Operasyon esnasında 4 arkadaşımız şehit 6 arkadaşımızı yaralı vermemiz bizi psikolojik anlamda etkilemiştir."

Helikopter boş döndü

Operasyonu icra edilirken 1800 rakımlı tepede 8 gün boyunca konuşlandıklarını anlatan uzman, savunmasında yürüyemeyecek derecede olan personelin komutanın hakaretine uğradığı, yıpranan personelin gelen helikoptere bindirilmediği belirtildi.

O tarihte izinliydik

Uzman çavuş, savunmasında, katılmadıkları operasyon emrinin kendilerine yazılı olarak verilmemesine, komutanlarının kendilerine verdikleri izin belgesinde 24-26 Ekim tarihlerinde izinli olduklarına da dikkat çekti.
Cumhuriyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 3,352 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Çığlık atan akademisyen' videosuna inceleme
01 Aralık 2018 17:48		 Müdür yardımcısının öğrencileri dövdüğü iddiasına soruşturma
29 Kasım 2018 14:42
Bıyık bırakan memurlar görevden uzaklaştırıldı
28 Kasım 2018 11:05		 9 başlıkta personel sisteminin sorunları ve öneriler
26 Kasım 2018 07:30
Hasankeyf taşıma ihalesi iptal edildi, Bakanlık soruşturma açtı
25 Kasım 2018 14:13		 Özel kolejde gıda zehirlenmesi iddiası
24 Kasım 2018 20:52
MEB: Kötü muamelede bulunan öğretmen işten çıkartıldı
23 Kasım 2018 10:46		 BELTUR'dan öğretmenlere yüzde 20 indirim
21 Kasım 2018 19:09
WhatsApp grubu, milli eğitim müdürünü yaktı
21 Kasım 2018 10:19		 Şube Müdürü ile tartışan öğretmene soruşturma açıldı
20 Kasım 2018 21:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kamu personelinin alacağı enflasyon zammı miktarı azaldı
Kasımda enflasyon (TÜFE) aylık %1,44 düştü
Emeklilere 400 lira seyyanen zam
Engelliler gününde, engelli annesi öğretmen intihar etti
Faizler gelecek yıl %15-16'lara düşer
AK Parti'den 10 maddelik seçim manifestosu
Savcılık, FETÖ'nün en gizli kriptolarını arıyor
Kadro iptal ve ihdas işlemlerinin gecikmesi mağduriyet yaratıyor
Asgari ücret belirlenirken niçin tartışma yaşanıyor?
Albayrak: Enflasyonun bu düşüş eğilimi sürecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
farklı görüşlere tahammül edememek 6
osmanlı kuruluyor padişah tayyip bey olacak 6
tevliye 2
uyku düzeni 2
chp 2
internetten kitap almak 2
3 aralık dünya engelliler günü 1
Kuran-ı Kerim 2
üçüzler 1
artık emekli oldum namazı bırakıyorum diyen imam 1
SON İLANLAR
Köprüköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinop Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Beşikdüzü Belediyesi 27 İşçi Alacak
Develi Ovası Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Rize Belediyesi Engelli Memur Alım İlanı
TÜVASAŞ 43 mühendis alacak
Türk Kızılayı İnsan Kaynakları İşe Alım Uzmanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam