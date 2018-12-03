4 askerin şehit olduğu olayda ihmal şüphesi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik olarak 15 Ekim 2017'de başlatılan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu'nun 8 günlük bölümüne katılıp 4 arkadaşını şehit veren 48 uzman çavuş hakkında "emre itaatsizlik" suçundan dava açtı. Uzman çavuşlara operasyonun 9. gününde kendilerine yeniden verilen "operasyona çıkmaları" emrine uymadıkları suçlaması yapıldı. Uzman çavuşlar ise savunmalarında operasyonun planlanmadan yapıldığını ileri sürerek "4 arkadaşımızı şehit vermemiz ve operasyondan yorgun dönmemiz nedeniyle moral ve motivasyonumuz bozuktu" savunmasını yaptı.

Komutan söz verdi

Cumhuriyet'in ulaştığı soruşturma dosyasında yer alan askerlerin ifadeleri, olayın boyutunu gün yüzüne çıkardı. İddianameye göre, Bolu 2. Komando Tugayı'na bağlı birlikler, operasyon için Çukurca'ya sevk edildi. Operasyonun 8 günlük bölümüne, haklarında dava açılan 48 asker de katıldı. Bu sürede 4 şehit, 6 yaralı veren Bolu 2. Komando Tugayı'na bağlı askerler, daha sonra ana üs bölgesine döndü. Yeniden "operasyon olabilir" şeklinde emir gelince askerler "hem fiziken hem ruhen yorgun olduklarını, ayrıca 4 şehit vermiş olmaları nedeniyle de morallerinin bozuk olduğunu" söyledi. Göreve çıkmaları yönünde komutanları tarafından baskı yapılan ve hakarete uğradıklarını iddia eden bölükteki görevli askerlerin tamamı istifa ettiklerini söyledi. Bunun üzerine Bolu Komando Tugay Komutanı birliğe gelerek, "istifa kararını geri almaları halinde haklarında hiçbir soruşturma başlatılmayacağı" sözünü verdi. 48 uzman çavuştan 18'i, bunun üzerine istifaden vazgeçti. 30 uzman çavuş ise istifa kararında direndi.

Planlama yapılmadı iddiası

Dosyaya giren bir uzman çavuşun savunması, 4 askerin şehit olmasıyla ilgili ciddi ihmal iddiasını gündeme getirdi. 12 Ekim 2017'de iç güvenlik harekatı bölgesine giderken yaşadıkları kaza sonucunda bir arkadaşlarını şehit verdiklerini ifade eden uzman çavuş, 4 askerin şehit olmasıyla ilgili ise şunları anlattı: "Birinci Komanda Taburu unsurları 15 Ekim 2015 tarihinde tır, kamyon, indirme işlemini yapmış, aynı gün depolarını kurmuş ve gecesinde operasyon faaliyetlerine başlamıştır. Operasyona dinlenmeden, istiharet etmeden ve ayrıntılı bir plan yapmadan çıkan birliğimiz operasyonda şehit ve yaralı vermiştir. Ayrıntılı planlama yapılmamıştır. Operasyon emniyet tedbirlerinin hiçbiri uygulanmamıştır. Operasyon esnasında 4 arkadaşımız şehit 6 arkadaşımızı yaralı vermemiz bizi psikolojik anlamda etkilemiştir."

Helikopter boş döndü

Operasyonu icra edilirken 1800 rakımlı tepede 8 gün boyunca konuşlandıklarını anlatan uzman, savunmasında yürüyemeyecek derecede olan personelin komutanın hakaretine uğradığı, yıpranan personelin gelen helikoptere bindirilmediği belirtildi.

O tarihte izinliydik

Uzman çavuş, savunmasında, katılmadıkları operasyon emrinin kendilerine yazılı olarak verilmemesine, komutanlarının kendilerine verdikleri izin belgesinde 24-26 Ekim tarihlerinde izinli olduklarına da dikkat çekti.