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Başkente golfü sevdirecek proje

Ankara'ya uluslararası standartlarda golf sahası kazandırmayı amaçlayan "Parlamenterler Golf Life Projesi" başkentin prestijli konut projeleri arasında yerini alacak
03 Aralık 2018 09:46
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Başkente golfü sevdirecek proje

Ankara'ya uluslararası standartlarda golf sahası kazandırmayı amaçlayan ve yatay mimarisiyle dikkati çeken "Parlamenterler Golf Life Projesi", başkentin prestijli konut projeleri arasında yerini alacak.

Parlamenterler Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Asım Kulak, temel atma ve tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, Ankara'da özlenilen bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yüklenici firmaya güvendiklerine işaret eden Kulak, "Projemiz inşallah en kısa sürede hayata geçecek. Yeşil alanı bol, sosyal donatısı çok fazla bir yaşam alanı sunuyoruz. Bu proje gerçekleştiğinde inanıyorum ki bölgenin daha fazla kalkınmasına ve gelişmesine öncü olacaktır." diye konuştu.

- "Sağlıklı yaşamı destekleyen her şey bu projede"

TURYAP Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ankara'nın golf sahasına sahip olmayan ender başkentlerden olduğuna dikkati çekerek, projenin bu boşluğu dolduracak nitelikte olduğunu dile getirdi.

Arsa büyüklüğü 1 milyon 260 bin metrekare olan projenin sporu ve sağlığı destekleyecek şekilde tasarlandığını aktaran Sarıbay, "Sağlıklı yaşamı destekleyen 2 bin 640 konutluk projede, sağlıklı yaşam merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi var. Yaşlıların ve yeni neslin bir arada doğumdan ölene kadar huzurla yaşayabilecekleri bir yer. En keyifli sporun yapıldığı sahalarıyla gerçekten iddialı bir proje." ifadelerini kullandı.

Sarıbay, "burada hayat şahane" sloganıyla yola çıktıklarını ifade ederek, golf sporunun özellikle diplomatik ilişkilerin gelişmesinde de rol oynadığını anlattı.

Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinin başkentinde 100'ün üzerinde golf sahası bulunduğunu, golfün bir yaşam biçimi olduğunu belirten Sarıbay, Ankara Golf Kent'te inşasına başlanan projenin başarıyla tamamlanacağını söyledi.

- "Ülkemize güveniyoruz, yatırımlarımıza devam ediyoruz"

Parlamenterler Golf Life'ın inşaatını gerçekleştirecek Ertan Çelik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Çelik de piyasalardaki durgunluğa rağmen yatırım yapmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Ülkemize güveniyoruz. Şükürler olsun ki bugüne kadar hiçbir projemizde mahcubiyet yaşamadık." diye konuştu.

Çelik, projenin hem şehre yakın hem de şehrin gürültüsünden uzak olduğuna işaret ederek, "Temiz havası, huzur dolu manzarası, sporla iç içe bir yaşam alanı sunuyoruz. Sadece ticari maksatla bu projeyi yapmıyoruz. Aynı zamanda uluslararası kentsel tasarım ödüllü projemizle barınma alanları değil, yaşam alanları inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Törene, TBMM Başkan Vekili Levent Gök, Parlamenterler Konut Yapı Kooperatifi Başkan Yardımcısı Emin Koç ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmaların ardından temel atma töreni için butonlara basıldı. Satış ofisinin açılışının ardından satış danışmanları proje hakkında bilgilendirme yaptı.

- Proje hakkında

Sektörün önemli aktörlerinden TURYAP'ın gayrimenkul geliştirme ve yatırım projesi Ankara Golfkent'te 1 milyon 260 bin metrekarelik alanda 2 bin 640 konut ve villa bulunuyor.

Ankara Golfkent, 450 bin metrekare alana yayılan golf sahasının yanı sıra, ulusal ve uluslararası ödüllü golf, konut ve yaşam projesi bünyesinde 13 açık ve kapalı tenis kortu, 700 bin metrekareye yakın yeşil alan, sağlıklı yaşam merkezi, öğrenci yaşam merkezi, kongre oteli, ticari üniteler, restoranlar, okullar, hastane, ibadethane, idari tesisler, dereler, göletler, yaya ulaşımını destekleyen kentsel tasarım, açık-kapalı yüzme havuzları barındırıyor.

Arsası TURYAP'tan alınan 320 konutluk "Parlamenterler Golf Life" projesi ise Ertan Çelik İnşaat tarafından inşa ediliyor. 50 dönüm arsa üzerinde inşa edilecek projede 2+1, 3+1, 4+1 daireler ile müstakil villalar bulunuyor.

Lansmana özel olarak satış ofisinde bilgi formu dolduran ziyaretçilere yıl sonuna kadar alınacak sınırlı sayıdaki konutlarda yüzde 30'a varan indirim imkanı sunuluyor.
Anadolu Ajansı
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