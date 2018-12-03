1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İDO, iç hat seferlerinin iptali kararını erteledi

İDO açıklaması: İstanbul halkından gelen yoğun talepler çerçevesinde yönetim kurulumuz iç hatlar hizmetlerimizin iptali kararını geçici olarak ertelemiştir
03 Aralık 2018 10:06
Yazdır
İDO, iç hat seferlerinin iptali kararını erteledi

İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret AŞ (İDO), İstanbul halkından gelen yoğun talepler çerçevesinde, iç hat hizmetlerinin iptali kararını geçici olarak ertelediğini duyurdu.

İDO'dan yapılan yazılı açıklamada, 30 yılı aşkın bir tecrübeyle, İDO'nun her zaman misafirlerine daha iyi hizmet sunmak, talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çözümler sağlamak amacıyla hareket ettiği belirtildi.

Geçen haftalarda, kamuoyuna iç hat seferlerinin 1 Aralık'tan itibaren geçici bir süre durdurulacağı ile ilgili bir bilgilendirme yapıldığı anımsatılan açıklamada, "Ancak, yönetim kurulu olarak seferlerimizin devam etmesi yönünde aldığımız yeni karar, bir geri adım atma değil, çözüm arayışına yönelik görüşmelerimizi sürdürürken, sadece bir ertelemedir. İlk açıklamamızdaki mağduriyetlerimizi anlatan maddeler halen geçerli olup, Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bankalarla ortak çalışmamız sonucu sorunlarımızın bir çözümünün bulunacağına ve aşılacağına inanıyoruz. Mevcut durumun sürdürülemez olduğunu düşündüğümüz için ilgililerin iradesine ihtiyaç duyulmakta olup, İstanbul halkından gelen yoğun talepler çerçevesinde yönetim kurulumuz iç hatlar hizmetlerimizin iptali kararını geçici olarak ertelemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 1 Aralık itibarıyla Sirkeci-Harem hattı dahil iç hat seferleri olan Bostancı-Beşiktaş, Bostancı-Kadıköy- Yenikapı-Bakırköy, Adalar hatlarının mevcut tarifelere göre hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 500 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Muhtar SGK'nın kestiği para cezasının peşini bırakmadı
03 Aralık 2018 10:51		 Bitki Islahçı hakları ne oldu?
03 Aralık 2018 09:55
Başkente golfü sevdirecek proje
03 Aralık 2018 09:46		 Bakanlık 'engel tanımayan' çalışmalarını sürdürüyor
02 Aralık 2018 20:46
İstanbullular dikkat! Yanlış köprüden geçene ceza
02 Aralık 2018 16:51		 Uygulama başladı, ceza yağdı
02 Aralık 2018 16:29
İşte İzmir'de yazılan trafik cezası rakamı
02 Aralık 2018 15:26		 16 ildeki 27 maden lisansı iptal edildi
02 Aralık 2018 09:57
Diyarbakır'da 15 köyde sokağa çıkma yasağı
02 Aralık 2018 09:44		 'Varlık Barışı'nda süre 6 ay uzatıldı
02 Aralık 2018 08:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kamu personelinin alacağı enflasyon zammı miktarı azaldı
Kasımda enflasyon (TÜFE) aylık %1,44 düştü
Emeklilere 400 lira seyyanen zam
Engelliler gününde, engelli annesi öğretmen intihar etti
Faizler gelecek yıl %15-16'lara düşer
AK Parti'den 10 maddelik seçim manifestosu
Savcılık, FETÖ'nün en gizli kriptolarını arıyor
Kadro iptal ve ihdas işlemlerinin gecikmesi mağduriyet yaratıyor
Asgari ücret belirlenirken niçin tartışma yaşanıyor?
Albayrak: Enflasyonun bu düşüş eğilimi sürecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
farklı görüşlere tahammül edememek 6
osmanlı kuruluyor padişah tayyip bey olacak 6
tevliye 2
uyku düzeni 2
chp 2
internetten kitap almak 2
3 aralık dünya engelliler günü 1
Kuran-ı Kerim 2
üçüzler 1
artık emekli oldum namazı bırakıyorum diyen imam 1
SON İLANLAR
Köprüköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinop Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Beşikdüzü Belediyesi 27 İşçi Alacak
Develi Ovası Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Rize Belediyesi Engelli Memur Alım İlanı
TÜVASAŞ 43 mühendis alacak
Türk Kızılayı İnsan Kaynakları İşe Alım Uzmanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam