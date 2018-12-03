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Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 950,93 puan ve yüzde 1 artışla 96.366,96 'ya yükseldi
03 Aralık 2018 10:08
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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1 değer kazancıyla 96.366,96 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 950,93 puan ve yüzde 1 artarak 96.366,96 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,58, holding endeksi de yüzde 0,70 yükseldi. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken en fazla değer kazanan yüzde 2,36 ile metal ana sanayi oldu.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, kapanışa doğru etkisini artıran alışlarla yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 primle 95.416,03 puandan tamamladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Arjantin'de hafta sonu gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi konusunda mutabık kaldı.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki bu ateşkesin küresel piyasalarda risk iştahın artmasına neden oluğunu belirterek, bu durumun da dünya pay piyasalarında alımları desteklediğini dile getirdi.

Bugün yurt içinde enflasyon verisi ile dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, BIST 100 endeksinde 95.500 direnci üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 96.400 ve 97.200 seviyelerinin takip edileceğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,64 azalmasını bekliyor. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde -0,64) göre, bir önceki ay yüzde 25,24 olan yıllık enflasyonun yüzde 22,61'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Anadolu Ajansı
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