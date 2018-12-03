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Mali Müşavirlik Staja Giriş Sınavı başvuruları başladı

Konya Genç Mali Müşavirler Platformu, 2 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mali Müşavirlik mesleğine ilk adım olan Staja Giriş Sınavına başvuruların 1 Aralık 2018 itibariyle başladığını ve son başvuru tarihinin 31 Aralık 2018 olduğunu açıkladı
03 Aralık 2018 10:17
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Mali Müşavirlik Staja Giriş Sınavı başvuruları başladı

Konya Genç Mali Müşavirler Platformu tarafından yapılan açıklamada, "1 Aralık 2018 tarihinde başlayacak başvurular 31 Aralık 2018 tarihinde sona erecek. Staja Giriş Sınavı TÜRMOB'un eğitim birimi olan Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) tarafından yapılmaktadır. Sınav soruları Ankara Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanmaktadır. 100 soru alan bilgisi, 30 soru ise genel kültür ve yetenek olmak üzere 130 soruluk testten oluşmaktadır. Sınav konuları ve soru sayıları, genel kültür ve yetenek alanında Türkçe, Matematik, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi ve Yabancı dilden 30 sorudan oluşmaktadır. Alan bilgisinde ise Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Denetim'den 58 soru, Ekonomi ve Maliye'den 12 soru, Hukuk alanından (Meslek, iş ve sosyal güvenlik, vergi, ticaret, borçlar) 30 soru olmak üzere bu konulardan toplamda 130 soru sorulmaktadır. Her yıl 3 dönem olarak yapılan sınavın bu dönem ki başvurusu 31 Aralık'a kadar yapılması gerekmektedir" denildi.

"Sınavda başarılı olmak için 60 puan alınması gerekiyor"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Staja giriş sınavına başvuru yapabilmek için İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Muhasebe ve Denetim, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ekonometri, Siyaset Bilimi, Uluslararası Finans, Ekonomi, Bankacılık ve Sermaye Piyasası, Pazarlama Yönetimi, Bankacılık ve Finans, Pazarlama, Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Hukuk bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olmak gerekmektedir. Sınav değerlendirmesi ise, sınava giren tüm adayların iki ana başlıkta başarı puanları (Genel Kültür ve Alan Bilgisi) ayrı ayrı ve ortalamaları 50, standart sapmaları 10 olacak biçimde normal dağılıma göre hesaplanmaktadır. Bu iki ana baslıkta aldıkları puanlardan ağırlıklı başarı puanları bulunmaktadır. Sınavda başarılı olmak isteyen adayın 60 puan alması gerekmektedir."

Adayların sadece TESMER'e Staj Dosya ve Başvuru Bedeli ve Staja Giriş Sınav Bedeli olmak üzere toplam bin 730 TL ödeme yapması gerektiği de hatırlatıldı.

Anadolu Ajansı
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