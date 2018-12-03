Kasım ayının zam şampiyonu; kuru soğan

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu dönemde fiyatı en çok artan ve azalan ürünlerde belli oldu. Kasım ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 50,58 yükselişle kuru soğan oldu. Aynı dönemde benzin yüzde 5,56'lık oranla fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,44 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,63 artış gerçekleşti.

Bununla birlikte söz konusu dönemde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler de belli oldu. TÜFE'de aylık olarak en yüksek artış gösteren ürün yüzde 50,58 artışla kuru soğan oldu. Kuru soğanı yüzde 18,59'luk fiyat artışla kadın kabanı izledi.