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Şehir içinde yer alan AVM'ler trafiği olumsuz yönde etkiliyor

İstanbul'un en önemli sorunlarının başında trafik yoğunluğu geliyor. Şehir içinde inşa edilen AVM'ler de bu yoğunluğa neden olan etkenler arasında gösteriliyor. İstanbul'da hafta sonunda yaşanan AVM trafiğinin havadan görüntüleri, trafik sorununu gözler önüne seriyor
03 Aralık 2018 10:27
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Şehir içinde yer alan AVM'ler trafiği olumsuz yönde etkiliyor

Kişisel ihtiyaçlardan temel gereksinimlere, giyimden ev eşyasına yediden yetmişe her eksiklikte akla ilk gelen yer alışveriş merkezleri. Tek çatı altında binlerce ürünü ziyaretçilerinin önüne seren AVM'ler özellikle yılın son günlerinde yaptığı indirimlerle adından sıkça söz ettiriyor.

İndirim günleri trafik daha da artıyor

İndirimi, ürün çeşitliliğini duyan soluğu kendisi ve ailesi için ucuz ürün alma umuduyla alışveriş merkezinde alıyor. Hal böyle olunca, gerek bina içinde gerekse bina çevresinde yoğunluk oluşuyor. Bu yoğunluğun oluştuğu noktalardan biri de, otopark girişleri ve o noktaya bağlanan yollar. Bu durum, alışveriş merkezine girmeyenleri de etkilediğinden AVM'nin önünde uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Avrupu'da AVM kültürü farklı

Özellikle 1990'lı yıllardan itibaren megakent İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de AVM'lerin konumu tartışma konusu haline geldi. Alışveriş merkezlerinin sayısının fazla olduğu Avrupa'da durum Türkiye'den biraz daha farklı. Avrupa'nın pek çok kentinde AVM'ler kent dışına inşa ediliyor. Böylelikle, şehir içi trafiğinde de AVM ziyaretçilerinin neden olduğu trafik yoğunluğu yaşanmıyor.

İstanbul Yenibosna'da bulunan bir alışveriş merkezi de çadır günleri kapsamında indirimli ürünleri satışa sundu. İndirim haberini alan daha AVM açılmadan girişe akın etti. Uzayıp giden kuyruk, gün boyu devam etti. Alışveriş yapmak için arabasıyla gelenler, işten dönenlerle birleşince trafik kilitlendi. Bu durum, akıllara tartışma konusu olan "AVM'ler şehir içinde olmalı mı?" sorusunu getirdi.

Türkiye genelinde 448 AVM hizmet veriyor

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin geçtiğimiz günlerde yayımladığı rapora göre, 2017 yılı sonunda faal durumda olan AVM sayısı 429 iken 2018'in ilk 10 ayında açılarak hizmete giren 19 yeni alışveriş merkeziyle birlikte Türkiye genelinde aktif AVM sayısı 448'e yükseldi. Rapora göre, en çok AVM, 145 adet ile İstanbul'da bulunuyor. Ankara 38 adet ile ikinci, İzmir ise 28 adetle üçüncü sırada yer alıyor. Ekim sonu itibarıyla açık olan AVM'lerdeki toplam 13 milyon 326 bin metrekarelik toplam alanın yüzde 39'u İstanbul'da bulunuyor.

Anadolu Ajansı
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