1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rüyasında gördü, 19 yıldır mezar taşı yapıyor

Adıyaman'da, 19 yıl önce kaza geçiren ve yoğun bakım ünitesinde 40 gün kalan Mehmet Çoban (50), rüyasında sürekli kendisini mezar taşı yaparken gördü. Çoban, iyileştikten sonra rüyasında gördüğü mezar taşını meslek olarak yapmaya başladı
03 Aralık 2018 10:30
Yazdır
Rüyasında gördü, 19 yıldır mezar taşı yapıyor

İnşaat işçisi olan Mehmet Çoban, 1999 yılında trafik kazasında ağır yaralandı. Kaza sonrası durumu ağır olduğu için Malatya'ya götürülen Çoban, 40 gün boyunca Turgut Özal Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. İyileştikten sonra kısa süreli hafıza kaybı yaşadığını ve yoğun bakımdayken sürekli rüyasında kendisini mezar taşı yaparken gördüğünü anlatan Çoban, bu mesleğe merak sardı.

İyileşmesinin ardından mezarlığa gidip, mezar taşı ustalarıyla tanışarak rüyasını anlattığını ve iş istediğini belirten Çoban, "Kendimi toparladıktan sonra da rüyalarımda sürekli mezar taşı yaptığımı görüyordum. Sonra bir mezarcının yanına giderek çırak olarak çalışmaya başladım, Kendimi geliştirdikten sonra da kendi işimi yapmaya başladım ve şu anda rüyamda gördüğüm gibi mezar taşı imal ediyorum" dedi.

ÖLMEDEN MEZAR YAPTIRIYORLAR

Yoğun bakımda gördüğü rüyanın etkisiyle yaşamı değişen Çoban, günümüzde ise birçok kişinin hayattayken kendi mezar taşını yaptırmak istediğini vurgulayarak, "Kimi insanlar geliyor, mezar yerini satın alıyor. Sonra gelip bize sipariş veriyor. Biz de mezar taşını hazırlıyoruz. Vasiyet ettikleri de kişi ölünce defninden sonra gelip, bizden mezar taşını yerleştirmemizi istiyor. Artık kendi mezarını ve mezar taşını yaptıran çok fazla" diye konuştu
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,685 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şehir içinde yer alan AVM'ler trafiği olumsuz yönde etkiliyor
03 Aralık 2018 10:27		 Hamile kadın ve eşi soğuktan korunmak için hastanede yatıp kalkıyor
03 Aralık 2018 09:27
Kara yollarında durum
03 Aralık 2018 08:40		 Niğde'de kaybolan dağcıdan birisi kurtarıldı
03 Aralık 2018 07:59
'Allah, Hz Peygamber haram demedikçe, din adamının bu haramdır deme hakkı yoktur'
03 Aralık 2018 06:50		 Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı-Haritalı
03 Aralık 2018 06:30
KKTC'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
03 Aralık 2018 04:43		 Antalya-Isparta karayolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
03 Aralık 2018 01:30
Türk Kızılayı 8,5 tonluk ilaç yardımı için Gazze'de
02 Aralık 2018 23:14		 İstanbul Müftüsü sabah namazında geçlerle buluştu
02 Aralık 2018 21:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kamu personelinin alacağı enflasyon zammı miktarı azaldı
Kasımda enflasyon (TÜFE) aylık %1,44 düştü
Emeklilere 400 lira seyyanen zam
Engelliler gününde, engelli annesi öğretmen intihar etti
Faizler gelecek yıl %15-16'lara düşer
AK Parti'den 10 maddelik seçim manifestosu
Savcılık, FETÖ'nün en gizli kriptolarını arıyor
Kadro iptal ve ihdas işlemlerinin gecikmesi mağduriyet yaratıyor
Asgari ücret belirlenirken niçin tartışma yaşanıyor?
Albayrak: Enflasyonun bu düşüş eğilimi sürecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
farklı görüşlere tahammül edememek 6
osmanlı kuruluyor padişah tayyip bey olacak 6
tevliye 2
uyku düzeni 2
chp 2
internetten kitap almak 2
3 aralık dünya engelliler günü 1
Kuran-ı Kerim 2
üçüzler 1
artık emekli oldum namazı bırakıyorum diyen imam 1
SON İLANLAR
Köprüköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinop Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Beşikdüzü Belediyesi 27 İşçi Alacak
Develi Ovası Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Rize Belediyesi Engelli Memur Alım İlanı
TÜVASAŞ 43 mühendis alacak
Türk Kızılayı İnsan Kaynakları İşe Alım Uzmanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam