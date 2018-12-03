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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlar arasında CHP'li başkan da var

Amasya merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şahıstan dün adliyeye çıkarılan 5'i tutuklanırken, aralarında CHP Gümüşhacıköy Gençlik Kolları Başkanı'nın da bulunduğu 14 şüpheli ise adliyeye sevk edildi
03 Aralık 2018 10:33
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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlar arasında CHP'li başkan da var

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 2 aylık takip sonrası Amasya'nın Gümüşhacıköy, Merzifon, Suluova ilçeleri ile Çorum, Samsun ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonda 19 zanlı yakalanmış, çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyonda 4 adet av tüfeği ile 4 kurusıkı tabanca, mühimmatlar, 1 tarihi eser ve 2 hassas teraziye el konulmuştu.

4 ilde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 şahıstan dün adliyeye sevk edilen 5'i tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli ise bu sabah adliyeye çıkarıldı. Gümüşhacıköy Adliyesine sevk edilen 14 zanlı arasında CHP Gümüşhacıköy Gençlik Kolları Başkanı Soner Koç ile eski Gençlik Kolları Başkanı İsmet Atakan da bulunuyor.

CHP İl yönetiminin konuyla ilgili araştırma yapılması yönünde ilçe teşkilatına talimat verdiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
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