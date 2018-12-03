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Albayrak: Enflasyonun bu düşüş eğilimi sürecek
Albayrak: Bu tablo enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini göstermektedir." dedi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kasım ayı enflasyon verileri ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Twitter hesabında açıklama yapan Bakan Albayrak, enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde düşüşe geçtiğinin görüldüğünü kaydetti.
Bakan Albayrak mesajında "Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım'da bir önceki aya göre %1,44 düştü. Üretici Fiyatlarında da %2,53 düşüş gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise %24.34'ten %20.72'ye geriledi.
Bu tablo enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini göstermektedir." dedi.
2019'da, özellikle Cumhurbaşkanlığı sisteminin sağladığı güçlü koordinasyon ile, tüm bakanlıklarımızla birlikte enflasyonla mücadelede başlattığımız yapısal adımları daha da ileri taşıyacağız.
Fiyatlardaki köpüğün ortadan kalkmaya başladığı bu süreci, para ve maliye politikalarımızdaki güçlü duruş ile desteklemeye devam ediyoruz.
Kasım ayı enflasyon rakamları, Eylül ayındaki yüksek enflasyon sonrasında atılan
adımların ve Enflasyonla Topyekun Mücadele programının başarısını ortaya koymuştur.
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