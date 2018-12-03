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Muhtar SGK'nın kestiği para cezasının peşini bırakmadı

Sivas'ta kendisinden ölmüş bir kişinin kimlik belgelerini isteyen Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yazısına 3 günde cevap vermediği için 8 bin 235 lira para cezasına çaptırıldı. Maaşına haciz konulan mahalle muhtarı açtığı davayı kazandı
03 Aralık 2018 10:51
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Muhtar SGK'nın kestiği para cezasının peşini bırakmadı

Sivas'ta kendisinden ölmüş bir kişinin kimlik belgelerini isteyen Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yazısına 3 günde cevap vermediği için 8 bin 235 lira para cezasına çaptırılan ve maaşına haciz konulan mahalle muhtarı açtığı davayı kazandı. Muhtar Mehmet Kimsesiz,"Yargıtay kararını verdi. Kesin olarak kazandım. Şuan onun mutluluğu içerisindeydim ama beni tam 3 yıldır perişan edip her şeyimi gasp ettiler." dedi.

Sivas'ta 3 dönemdir Fatih Mahallesi muhtarlığı yapan evli, 5 çocuk babası Mehmet Kimsesiz'e 21 Eylül 2016 tarihinde SGK'dan yazı geldi. Gelen evrakta bir kişinin kimlik bilgileri istenirken 3 gün içinde cevaplanması gerektiği aksi takdirde para cezası verileceği belirtildi. Muhtar Kimsesiz ise eşinin ve kendisinin rahatsızlığı nedeniyle evrakı detaylı inceleyemedi. Hastanede ameliyat olduktan sonra görevine dönen Kimsesiz, SGK'dan gelen para cezası karşısında oldukça şaşırdı. Muhtar Kimsesiz'e 9 Ocak 2017 tarihinden gönderilen yazıda, daha önce gönderilen evraka cevap vermediği gerekçesiyle 8 bin 235 lira para cezası verildiği ifade edildi. Para cezası nedeniyle maaşına haciz konulan muhtar konuyu mahkemeye taşıdı. 2 yıl süren dava sonucu mahkeme muhtarı haklı buldu. Davayı kazanan muhtarın maaşından haciz işlemi kaldırılırken kesilen parası da SGK tarafından geri ödendi.

"2 sene maaş alamadım"

2016'da Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bana bir evrak geldiğini ve evrakı inceleyecek zaman bulamadığını ifade eden Muhtar Mehmet Kimsesiz,"Yüzeysel olarak baktım. O sırada ben bir rahatsızlık geçirdim. Eşimde hastaydı. Beni de ameliyata gireceğim hastaneye yatırdılar. Ben ameliyata gireceğim anda bir telefon geldi SGK'dan belgeyi sordular. Bende konuyu araştırdığımı böyle bir kişinin kaydının olmadığını bu belgenin bana ait bir belge olmadığını Nüfus Müdürlüğü'nden alınması gerektiğini bildirdim. Şahsın belgesinin bizde olmadığı belli, bizde kaydı yok. Bu şahıs 12 sene olmuş öleli bunun üzerine ne kadar ısrar etmemize rağmen bunlar devletin kanunlarını kullanarak bana üç gün içinden belgeyi göndermedim diye 8 bin 235 lira ceza yazarak gönderdi. Bu belge bana ait bir belge değil, bunun muhatabı ben değilim. Nüfus Müdürlüğü ile alakalı bir mevzu oraya yazana kadar bana yazıp gönderiyorlar. 2 senedir doğru düzgün maaş almadım. Çocuklarımı perişan ettiler. Her şeyimi alt üst ettiler." dedi.

"Mahkemeyi kazandım, adalet yerini buldu"

Mahkeme kararıyla suçsuz olduğunu anlatan Kimsesiz,"Ben suçluysam mahkeme bu kararı neden verdi? 2016'dan bugüne kadar mücadele veriyorum. Kesin olarak Yargıtay'da kararını verdi. Kesin olarak kazandım. Şuan onun mutluluğu içerisindeydim ama beni tam 3 yıldır perişan edip her şeyimi gasp ettiler. Bana tekrar 8 bin lira civarında bir parayı geri ödediler. Yaklaşık 15 bin liraya yakında para ödedim. Bu kurum bana zulüm etti ama şuanda mahkemeyi kazandım. Adalet yerini buldum. Bir daha böyle bir haksızlık yapmasınlar. Suçu olmayan bir insanın üzerine suç atmasınlar." diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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