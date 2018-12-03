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TESK: Hükümetin enflasyonla mücadelesi sonuç verdi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Hükümetin enflasyonla mücadelesi sonuç verdi
03 Aralık 2018 11:04
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TESK: Hükümetin enflasyonla mücadelesi sonuç verdi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hükümetin enflasyonla mücadelesinin sonuç verdiğini belirterek, "Kasım ayında enflasyon oranları düştü. Bu düşüşün aralık ayında da devam etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, kasım ayında özellikle döviz kurlarındaki baskının azalmasıyla ekonomide normalleşme sürecinin başladığını bildirdi. Döviz kurlarındaki düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki indirimin enflasyonun düşmesine büyük etkisi olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Talebimiz üzerine beyaz eşya, otomotiv ve mobilyada yapılan vergi indirimleri de enflasyonun negatif çıkmasında büyük bir rol oynadı. Hükümetin enflasyonla mücadelesi sonuç verdi. Kasım ayında enflasyon oranları düştü. Bu düşüşün aralık ayında da devam etmesini bekliyoruz ancak bu iki aylık düşüşün 2019 yılından itibaren kalıcı hale gelebilmesi için elektrik, doğal gaz ve suda da büyük oranda indirimler yapılması gerekir. Bu şekilde hem enflasyon oranları düşerken hem de dar gelirli vatandaşın satın alma gücü artacağından yapılan indirimlerin ekonomik büyümeye de etkisi olacaktır."
Anadolu Ajansı
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