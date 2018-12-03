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Ticaret Bakanı: Fiyatı yüksek gösterilen 1632 ürün tespit edildi

Ticaret Bakan Ruhsar Pekcan, fiyat artışı ve fiyat etiketlerindeki usulsüzlüklere karşı yürütülen mücadele kapsamında 1632 üründe mevzuata aykırılık tespit edildiğini belirtti. Pekcan, ilgililer hakkında 441 bin 690 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.
03 Aralık 2018 11:30
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Ticaret Bakanı: Fiyatı yüksek gösterilen 1632 ürün tespit edildi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in fiyat artışlarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, haksız rekabet ve fiyat artışlarına yönelik olarak aldıkları tedbirleri anlattı.

Bakan Pekcan, haksız fiyat artışları ve fiyat etiketi usulsüzlüklerine karşı mevzuat değişikliği yapılarak, ilgili yönetmeliklere değişiklikler eklendiğini belirterek şöyle dedi:

81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri vasıtasıyla denetim yapılmaya başlanmıştır. ALO 175 Tüketici Danışma Hattı ve diğer başvuru kanalları aracılığıyla tüketicilerimiz haksız fiyat artışlarına ilişkin şikayetlerini 7/24 iletebilmektedir. Reklam Kurulu, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalarla ilgili incelemelerini başlatmış olup, firmalardan savunmalarını talep etmektedir. Kurul üyeleri gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağrılabilmektedir.

Yerli üretim logosunun kamu spotu hazırlanmış olup, yayınlanmaya devam etmektedir. Yerli üretim logosunun tanıtımı ve yerli üretimin teşvik edilmesi amacıyla afiş/broşür çalışması yapılmış, basım ve dağıtımı tamamlanmıştır. Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Uygulaması (mobil şikayet hattı) çalışmaları tamamlanmış olup tüketicilerin kullanımına açılmıştır. Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere, belediyelerde zabıta daireleri bünyesinde "Tüketici Hakları Zabıta Amirliği" oluşturulmasına yönelik çalışma başlatılmıştır.

Bakan Pekcan, ayrıca Ticaret İl Müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerde 1632 ürünün etiketlerinde ilgili mevzuata aykırılıklar tespit edildiğinden, ilgililer hakkında toplam 441 bin 690 TL idari para cezası tesis edildiğini ifade etti. Pekcan, "Bakanlığımızca küçük esnaf/işletmenin sorumlu tutulmasından ziyade ilgili ürünlerin üreticilerinin muhatap alınması yoluna gidilmiş ve yürütülen resen inceleme neticesinde 126 üretici firmadan savunma yazıları talep edilmiştir" dedi.

RAKAMLAR DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Önergeye verilen yanıtı değerlendiren CHP'li Ömer Fethi Gürer ise döviz kurlarındaki dalgalanmanın ardından ülke genelinde pek çok üründe fiyat artışı yapıldığı yönünde şikayetler olduğunu kaydetti. Gürer, şunları söyledi:

İktidar kanadından yapılan açıklamalarda da sanki ülkedeki ekonomik kriz yokmuş algısı oluşturularak fiyat artışlarına neden olan konunun ürünlerinde yüksek kar sağlamak isteyen üreticilerin yaptığı bir manipülasyondan kaynaklandığı izlenimi verilmeye çalışılıyor. Hatta oluşturulan algıda neredeyse tüm üreticilerin ürünlerinde haksız bir şekilde fiyat artışına yönlendirdiği izlenimi üretiliyor oysa elektrik ve doğal gaza iktidar, bir yılda yüzde 40'lara varan zam yaptı.Bu tüm üretime doğrudan zam olarak yansıdı. İktidar yarattığı ekonomik krizi saklamak ve suçlu üretmek peşinde. Ancak Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada bugüne kadar 1632 ürün üzerinde denetleme yapıldığı ve sadece 441 bin TL ceza uygulandığı açıklanıyor, bunun uygulamada esasen bir algı yaratmaktan ibaret olduğu ortada.
Memurlar.Net
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