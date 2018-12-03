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Giresun'da aile hekimi evinde ölü bulundu
Giresun'da görevli bir aile hekimi evinde ölü bulundu.
Merkez Soğuksu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Dr. Ahmet Kartal'dan üç gündür haber alamayan çalışma arkadaşları durumu polise bildirdi.
Bu sabah Kartal'ın Nizamiye Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri, Kartal'ı yatağında ölü buldu.
Yalnız yaşadığı öğrenilen Kartal'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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