'Obruklu köy' yeni yerine taşınacak

Çankırı'da, çevresinde yer sarsıntılarına bağlı derin çukurlar oluşan ve taşıma kararı alınan İnandık köyü, sosyal tesisleri, ticaret ve yeşil alanları ile yollarıyla modern bir köye dönüşecek.

Merkeze bağlı İnandık köyü çevresinde ilk olarak 2015 yılında yer sarsıntılarına bağlı oluşan 15 metre derinliğindeki obruklar nedeniyle vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce 66 haneli, yaklaşık 150 kişinin yaşadığı köyde yapılan arazi incelemesinde, yer altında boşluklar bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine AFAD tarafından köyün taşınması kararı alındı.

"Obruklu köy"ün sakinleri için eski yerleşim yerine iki kilometre uzaklıkta, Ankara yolu üzerinde 65 konut ve 45 ahırdan oluşan modern bir köy yapılıyor.

- 13 konutun inşaatına başlandı

AFAD İl Müdürü Hasan Sait Korkutata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, obrukların oluşmasının ardından köyde yapılan incelemelerde, jipsten kaynaklı çökmeler tespit edildiğini söyledi.

Köyün afete maruz bölge ilan edildiğini ve nakline karar verildiğini anlatan Korkutata, yapılan araştırmaların ardından 100 dönümlük bir alanı yeni köy yeri olarak seçtiklerini belirtti.

Korkutata, yeni yerleşim yerinde 750 metrekarelik 65 parsel oluşturduklarına işaret ederek, "Bu parsel içerisinde köye dikey giden 10 metrelik yolumuz ile paralel inen 7 metrelik 12 yolumuz var. Modern bir plan yaptık. Ayrıca köyde okul, dini tesis, köy sosyal tesisi, ticaret ve yeşil alanlar gibi alanlar oluşturduk." dedi.

Yeni köy yerindeki konutların kısa sürede bitirilerek taşınmanın tamamlanmasını istediklerini dile getiren Korkutata, şöyle devam etti:

"13 konut için ruhsat alınarak inşaata başlandı. Hızlı şekilde konutlarını bitirerek köyümüzü yeni yerine taşıyacağız. Burası, 'Evini yapana yardım' yöntemiyle yapılan bir köy. AFAD olarak kişi başına sıfır faizli, yirmi yıl vadeli 82 bin lira kredi veriyoruz. Köylü kendi imkanlarıyla konutlarını yapıyor, yaptıkça etap etap köylülerimize hak edişlerini ödüyoruz. Altyapı projelerimizi de hazırladık."

Korkutata, bölgede 60 dönümlük alanın kamulaştırıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kamulaştırma ve altyapı bedeli hariç, sadece köylüye vereceğimiz kredi miktarı 6,5 milyon lira civarındadır. Amacımız burada çok güzel, modern bir köy oluşturmak. Bir şehirde olması gereken her donatıyı buraya verdik. Yolları, sosyal tesisi, ticaret alanıyla gerçekten örnek olabilecek bir planlamayla burayı yapacağız. Hedefimiz obruklu köyü modern bir köye kavuşturmak. Obruktan vatandaşlarımızı kurtarıp sağlıklı şekilde yaşamalarını sağlamak."

- "Devletimiz çok büyük imkanlar veriyor"

Köy muhtarı Salih Karaca da yeni yerleşim yerindeki parsellerin kura çekiminin ardından inşaat yapımına başladıklarını söyledi.

Obruk oluşumu nedeniyle köyde korku içinde yaşadıklarını vurgulayan Karaca, "Köylülerimizin hepsi taşıma kararından çok memnun. Ana yolun kenarında ulaşımının iyi olması nedeniyle yeni yerleşim yerine geçmek istiyorlar. Bütün kurumlarımız güzel bir köy oluşturmak için çok titiz çalışma yürütüyor. Hepsine teşekkür ediyoruz. Devletimiz çok büyük imkanlar veriyor. 82 bin lira evlere, 27 bin lira da ahırlarımız için faizsiz kredi imkanı var. Bir sene içinde evlerimizi tamamlayıp içine girmeyi istiyoruz." diye konuştu.