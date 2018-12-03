|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine yönelik hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Bu haber 346 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce sokaklardaki sahipsiz köpekler, belediyeler tarafından toplanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR