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Mahir Ünal: İttifakın nasıl olacağı kamuoyu ile paylaşılacak
Mahir Ünal MHP ile seçim ittifakına ilişkin, "Önümüzdeki iki hafta içinde bir neticeye varırız" dedi
CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını cevaplayan Mahir Ünal şunları söyledi:
CUMHUR İTTİFAKI
Cumhur ittifakı bir masa başı ittifakı değil. 15 Temmuz ruhunun, Yenikapı bilincinin ortaya koyduğu doğal bir millet mutabakatı. Cumhur ittifakı bir seçim ittifakı değil.
Genel başkan yardımcılarının görüşmeleri genel başkanlara sunulacak. Genel başkanlar da seçim ittifakının nasıl olacağını kamuoyu ile paylaşacaklar. Önümüzdeki iki hafta içinde bir neticeye varırız...
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