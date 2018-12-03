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3 Aralık 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
3 Aralık 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 3 Aralık 2018 tarihi itibariyle haklarında gözaltı, tutuklama, kontrol tedbirleri ve yargı kararları verilenler bulunuyor.Adana'da yakalanan sözde il imamı Şanlıurfa polisine teslim edildi Adana'da FETÖ'nün mahrem operasyonunda 32 şüpheliden 19'u tutuklandı Maduro'dan FETÖ jesti Mahrem yapıdan gözaltına alınan 3 kişi adli kontrolle serbest Mahrem yapıdan gözaltına alınan 3 kişi adli kontrolle serbest FETÖ davalarında, Bylock hangi halde kanıt değil? 16'sı muvazzaf 19 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı Himmetin yüzde 20'si 'Amerika öşrü' FETÖ sanıkları hesap veriyor 2 üsteğmen ile 7 astsubaya FETÖ'den gözaltı FETÖ çözülmeleri parayla önlemeye çalışıyor FETÖ-PKK'nın cezaevi provokasyonuna geçit yok Eskişehir'de FETÖ operasyonu FETÖ davasında tüm sanıkların yıl 6 ay hapsi istendi FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına 9 ilde operasyon: 12 gözaltı Darbe sanığı astsubay kamera görüntülerini reddetti 23 eski öğretmenin yargılanmasına devam edildi 142 sanığın yargılandığı davaya devam edildi 1'i eski vali, 60 sanığın yargılanmasına devam edildi
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