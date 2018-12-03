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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,97 değer kazancıyla 96.337,88 puana çıktı
03 Aralık 2018 13:18
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,97 artışla 96.337,88 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 921,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi de yüzde 0,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,94 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,82 ile ticaret oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançları ve açıklanan enflasyon verisinin beklentilerden düşük gelmesinin etkisiyle 96.829,78 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 96.400 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, ticaret savaşına ilişkin belirsizliğin şimdilik yatırımcıların gündeminden kalkmasının küresel piyasalardaki risk iştahını artırdığını belirterek, bu durumun da borsalardaki alımları güçlendirdiğini söyledi.

Öğleden sonra ABD'de İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve inşaat harcamaları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 ve 97.200 seviyelerinin direnç, 95.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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