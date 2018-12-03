Elleri ve bacakları engel olmadı, 4 üniversite bitirdi

Takılan protezle yürüyen ve görev yaptığı kütüphanede öğrencilerle yakından
ilgilenen 34 yaşındaki Birgül Aran'ın şuana kadar yaklaşık 7 bin kitap okuduğu
öğrenildi
Bingöl'de doğuştan elleri ve bacakları dirsekten itibaren olmayan 34 yaşındaki
Birgül Aran, azmiyle tüm engelleri aştı. Şuana kadar 7 bine yakın kitap okuyan
ve üniversitede 4 farklı bölümü tamamlayan Aran, memur olduğu kütüphanede öğrencilere
hizmet veriyor.
Bingöl'de doğuştan elleri ve bacakları dirsekten itibaren olmayan ve takılan
protezle yürüyen Birgül Aran, azmiyle eğitim alanında birçok başarıya imza attı.
Şuana kadar 7 bine yakın kitap okuduğu öğrenilen Aran, Sosyoloji, Sosyal Hizmetler,
İlahiyat ve Avrupa İslam Üniversitesinde İslami Bilimler bölümlerini bitirdi.
Ardından sınava girerek kazanan Aran, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur oldu.
Memur olarak TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu'ndaki kütüphanede göreve başlayan
Aran, öğrencilere kitap okumayı kısa sürede sevdirmeyi başardı.
Engellerinin aşmak için mücadele verdiğini belirten 34 yaşındaki Aran, "Doğuştan
engelliyim iki elim dirsekten iki ayağımda dizden yok. Lise ve ortaokulda çok
başarılı bir öğrenciydim ve 4 üniversite okudum. Engelli olmamdan dolayı mimari
yapılar, fiziksel engeller bana çok zorluk çıkardı ama bu rağmen engeli aşmak
için mücadele ettim" dedi.
Üniversite okuduğu bölümlerin sos
Sosyoloji, sosyal hizmetler, ilahiyat ve İslami Bilimler olduğunu aktaran Aran,
4 ay önce memur olarak göreve başladığını kaydetti.
7 bine yakın kitap okudu
Şimdiye kadar 7 bine yakın kitap okuduğunu ve çok sevdiği kütüphane çalıştığını
anımsatan Aran, "Engelimin, hayata, başarıya, mücadeleye, insanlığa engel olmadığını
kanıtlamak istedim. Bedenin kişiye engel olmadığını sadece görünüşte bir eksiklik
olduğunu biliyorum. Başarmak için beyin, vicdan ve sorumluluk lazım. Bende bunları
yerine getirebilmek için hayatla, kendimle, çevremle ve engellerle mücadele
ediyorum.Kütüphaneye memur olarak atandım, öğrencileri çok seviyorum. Okuduğum
kitapları öğrencilere tavsiye ediyorum ve onların seviyesini öneriyorum. Bugüne
kadar 7 bine yakın kitap okudum ve halen okumaya devam ediyorum. Kitabın bana
güç verdiğini beni ayakta tuttuğuna inanıyorum. Aslında kitap, sırtını akla
dayandır diyor" diye konuştu.
Yaklaşık 4 aydır Birgül Aran'la birlikte çalıştıklarını dile getiren Okul Müdürü
Murat Pesen ise, "Gayreti, çabası, kendini yetiştirmedeki öz verisi ile bütün
herkese örnek olacak bir hayat yaşıyor. Özellikle kütüphanede görevli olduğu
süre zarfında çocuklara yardımcı olması, destek olması aslında engelin bazen
mazeret olduğunu gösteriyor. İnsan isterse her engeli aşar bize buna gösteriyor"
ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden Elif Sena Özateş, Bürgül ablasını çok sevdiğini söyleyerek, "Eskiden
kütüphaneyi sevmiyordum ama artık seviyorum. Çünkü burada Birgül ablamız bizlere
yardımcı oluyor. Benim kitap almama yardım ediyor fikirler veriyor. Çok iyi
biri. Elleri yok ama bize çok yardımcı oluyor. Biliyorum oda üzülüyor ama bizler
onu çok seviyoruz" diye konuştu.