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'Dolar 10 lira olacak diyenler nerede?'

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, son 1 yıldır yaşanan 'ekonomik darbe'nin üstesinden gelindiğini söyleyerek, "'Dolar 10 lira olacak, bankalar batacak' diyenler nerede? 'Ekonomik kriz geldi' diyenler nerede?" diye sordu
03 Aralık 2018 13:42
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'Dolar 10 lira olacak diyenler nerede?'

Eskişehir'de iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Türkiye'nin AK Parti iktidarı döneminde büyüdüğünü ve sorunları çözüme kavuşturduğunu söyledi.


"Türkiye'nin temel problemleri 2002 yılından bu yana çözülmüştür" diyen Nebati, şu ifadeleri kullandı:


"Ankara, sorunları çözümlemede iyi bir kulak. Türkiye'nin temel problemleri 2002 yılından bu yana çözülmüştür. Meselelerin yerinde çözümü anlamında elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyuyoruz.

Özellikle son 5 yıl içinde karşılaşmadığımız hemen hemen bir operasyon türü kalmadı. Örneğin Gezi olayları. 14 Mayıs'ta IMF borcunun son taksitini ödeyen Türkiye, büyük bir sabaha uyanmıştı.

Yıllar boyunca ellerinde çantalarla geldikleri ülkemizde adeta patron edasıyla duran o yüzleri hiçbirimiz unutmamışızdır.

Uçaktan inerler haber, bakanlığa geçerler haber. 14 Mayıs itibarıyla faizler gerilemiş, yatırımlar uçmuş, 3. köprü, 3. havaalanının, Marmaray'ın konuşulduğu, morallerin en üst seviyede olduğu, Türkiye'nin geleceğe büyük umutlarla baktığı bir ayda malum Gezi olayları oldu.

Bu olaylarla yaktılar, döktüler ve o gün çok şükür ki dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle bu durumu kısa sürede atlattık.

Fakat bitmedi. 17-25 Aralık yargı darbesi girişimi. Kobani olayları. Bunların hepsi 14 Mayıs sonrası. Hepsinin üstesinden geldik."

'BİZİMLE UĞRAŞMAYIN'


15 Temmuz darbe girişimi ve son bir yıldır yaşanan 'ekonomik darbe'nin üstesinden gelindiğini söyleyen Nebati, şöyle devam etti:


"2008-2009 dünya krizinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'Teğet geçecek' demişti. Ben daha önce de ifade ettim. Türkiye gelen krizleri atlatmayı beceren, her türlü operasyonlara karşı durmayı bilen bir ülkedir. Dünyadaki hiçbir ülkede görülemeyecek bir devlet-millet kaynaşması var. 'Dolar 10 lira olacak, bankalar batacak' diyenler nerede? 'Ekonomik kriz geldi' diyenler nerede? O günlerde trol hesaplardan binlerce sosyal medya paylaşımcıları nerede? Yoklar.

Duramazlar. Çünkü burada güçlü bir devlet, güçlü bir millet var. Her türlü operasyonda birlikte hareket edebilen bir devlet ve millet var.

Eylül ayında enflasyondaki yüksek rakamdan sonra iş dünyamızın birçok sektördeki birçok firmasının temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerle enflasyonu bugün geçen aya göre düşme noktasına getirdik.

Nerede tellallar? Bu ülke ile oyun oynamak isteyenlere söyleyeceğimiz söz çok açık. Bu millet tek millet. Bu devlet tek devlet. Tek vatanı var ve bayrağımız tek. Bizimle uğraşmayın."
Anadolu Ajansı
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