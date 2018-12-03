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'Lazer silahta ulaştığımız mesafeyi söyleyemem'

ASELSAN Başkanı Görgün, lazerin tespit, konumlama ve silah olarak kullanılmasını geliştirdiklerini belirtti: "Önemli bir mesafedeki hedefi lazer silahımızla vurabilir durumdayız." Görgün, "Ulaştığımız mesafeyi söylenmemesi gereken bir bilgi olduğu için söylemiyorum. Teknolojimizin farklı insanlar tarafından bilinmesi istenmez" ifadesini kullandı
03 Aralık 2018 18:41
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'Lazer silahta ulaştığımız mesafeyi söyleyemem'

ASELSAN Başkanı Görgün, lazerin tespit, konumlama ve silah olarak kullanılmasını geliştirdiklerini belirtti: "Önemli bir mesafedeki hedefi lazer silahımızla vurabilir durumdayız." Görgün, "Ulaştığımız mesafeyi söylenmemesi gereken bir bilgi olduğu için söylemiyorum. Teknolojimizin farklı insanlar tarafından bilinmesi istenmez" ifadesini kullandı.

Antalya Bilim Üniversitesi'nin (ABÜ) 'Yerli ve Milli Teknolojide Aselsan' konulu konferansında konuşan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "ASELSAN'ın hikayesi telsizlerle başladı. Askeri ekipmanlar millileştirildi, yerlileştirildi. Kendi ordumuzda kullanılmasının yanında dost ve müttefik ülkelerde de kullanılır duruma gelindi" dedi.


ASELSAN'ın Türkiye'nin özellikle askeri teknolojisinin başladığı yer olarak ifade edilebileceğini belirten Prof. Dr. Görgün, şunları söyledi:
"Bu alanda dünyanın en önemli 100 şirketi arasında ve tamamı Türk mühendisler çalışıyor. Bir tane yabancı çalışan yok. 1 milyar 430 milyon dolar ciroya sahip. Çalışan sayısı 6 bin 300'lerde ve yüzde 58'i mühendis, yüzde 69'u lisans mezunu, mühendislik ve AR-GE şirketi olarak tanımlıyoruz. Nitelikli ve genç elemanlara da seslenmek istiyorum, ASELSAN'ın kapısı kendini geliştirmiş, ufku açık herkese açık. AR-GE merkezlerimizde personel sayısı 3 bin 700'ü geçti ve sadece geçen yıl AR-GE için ayrılan bütçe 473 milyon dolar."

'SİKORSKY İLE ANLAŞMA YAPILDI, S-70 HELİKOPTERLERİ BİZİM ÜRÜNLERİMİZLE DONATILACAK'


Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanlığı'nda aviyonik sistemlerin çalışıldığını belirten Görgün, geçen yıl imzalanan Sikorsky helikopterle ilgili 3.5 milyar dolarlık anlaşmayı hatırlatarak, "Büyük bir gururla paylaşmak istiyorum. Sikorsky helikopterlerin tüm aviyonik sistemleri ASELSAN tarafından güncelleniyor. Sikorsky ile bir anlaşma yapıldı. Bu kapsamında S-70 helikopterleri bizim ürünlerimizle donatılacak. 20 yıl boyunca bütün dünyaya bizim ürünlerimizle satılacak. Bütün aviyonikleri, uçuş kontrol sistemleri ASELSAN tarafından geliştirilecek. Tabi kendi geliştirdiğimiz helikopterlerimiz de var. Atak helikopterinin de aynı şekilde uçuş bilgisayar sistemi, aviyonik sistemleri, haberleşme sistemleri ASELSAN tarafından üretiliyor" diye konuştu.
MGEO Sektör Başkanlığı'nın termal, gece görüş ve lazer sistemleri geliştirdiğinden de bahseden Görgün, lazerle ilgili çok farklı seviyede gerek tespit, gerek konumlama gerekse silah olarak kullanılmasının ASELSAN tarafından geliştirildiğini kaydetti.

'ÖNEMLİ BİR MESAFEDEKİ HEDEFİ LAZER SİLAHIMIZLA VURABİLİR DURUMDAYIZ'

ASELSAN'ın tanıtım videosundaki lazerin silah olarak havadaki bir yansıtıcı üzerinden bir hedefi vurma görüntüsünü hatırlatan Görgün, şöyle devam etti:


"Biz şu an ulaştığımız mesafeyi söylenmemesi gereken bir bilgi olduğu için söylemiyorum, çünkü teknolojimizin dışarıdaki farklı insanlar tarafından bilinmesi istenmez. Geliştirdiğimiz teknolojilerle önemli bir mesafedeki hedefi lazer silahımızla vurabilir durumdayız. Aynı zamanda lazerle konumlamada kolayca yapılabiliyor. Örneğin, bir hedef var, hedefin tam olarak konumunu belirlemeniz gerekiyor, lazeri gönderiyorsunuz, yansıyan ışığı alıyorsunuz, yansıyan ışıktan o hedefin GPS koordinatlarını hedefi vuracak unsura gönderiyorsunuz ve o daha uzaktaki unsur imha ediyor. Dolayısıyla geliştirdiğimiz ürün çıkarttığımız teknolojilerden bir tanesi lazer sistemleri. Bununla beraber güdüm ve insansız sistemler üzerine ürünlerimiz var. Bu anlattığım ürünler ordumuzca kullanılan ürünler. Hassas güdüm kiti, lazer güdüm kiti, kanatlı güdüm kiti, kızılötesi arayıcı başlık, radar arayıcı başlık, çeşitli insansız kara, deniz ve hava araçları hepsi bu sektörümüzce üretiliyor."
Anadolu Ajansı
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